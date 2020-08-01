تركي آل شيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. ومحمد عواد يوجه له رسالة

رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عقب تعرضه لـ وعكة صحية مفاجئة اليوم.

تعليقا على خبر بـ عنوان " تركي ال شيخ يخضع لفحص طبي دقيق عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة "

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.





ويعود الدوري المصري الممتاز من جديد بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا، ويبدأ استئنافه بالمباريات المؤجلة أولًا.