استعدادا لمواجهة الزمالك والمصرى.. بن شرقي وأوناجم يغادران المغرب ويعودان إلى القاهرة غدا

غادر ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك المغربي، محمد أوناجم وأشرف بن شرقي المغرب اليوم من أجل العودة إلى القاهرة لاستكمال مشوارهم مع الفريق الأبيض.





وسيعود الثنائي عن طريق رحلة ترانزيت، في أحدى الدول على أن يعودان بعدها إلى القاهرة غدا ، بعد الغياب أكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وسوف يخضع الثنائي إلى مسحة كورونا فور الوصول، وبعدها ينضمان لمعسكر الزمالك في برج العرب الذي يبدأ السبت المقبل.



