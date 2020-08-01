استعدادا لمواجهة الزمالك والمصرى.. بن شرقي وأوناجم يغادران المغرب ويعودان إلى القاهرة غدا

غادر ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك المغربي، محمد أوناجم وأشرف بن شرقي المغرب اليوم من أجل العودة إلى القاهرة لاستكمال مشوارهم مع الفريق الأبيض.
وسيعود الثنائي عن طريق رحلة ترانزيت، في أحدى الدول على أن يعودان بعدها إلى القاهرة غدا ، بعد الغياب أكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسوف يخضع الثنائي إلى مسحة كورونا فور الوصول، وبعدها ينضمان لمعسكر الزمالك في برج العرب الذي يبدأ السبت المقبل.
يأتي هذا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، في أولى المباريات عقب استئناف الدوري المصري.