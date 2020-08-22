وسط إجراءات احترازية مشددة.. جامعة الإسكندرية توفر 7 معامل مجانا لتنسيق الثانوية العامة

بدأت مكاتب ومعامل التنسيق بجامعة الإسكندرية ، اليوم السبت، فى استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة من أجل ملء رغباتهم عبر 7 معامل بالجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، إن الجامعة خصصت 7 معامل مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم موزعة بكليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبى، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة.





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وأكد الكردي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.





من جانبه، وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات السبعة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلًا عن واجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم وفق الخطة الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن بدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 اليوم السبت للقبول بالكليات والمعاهد، وأوضحت أنه سيتم تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق المنزل او معامل التنسيق الموجودة بالجامعات.