القبائل والعائلات المصرية: قرار وقف إطلاق النار في ليبيا يحافظ على وحدة البلاد

رحب مجلس القبائل والعائلات المصرية، بقرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق العمليات العسكرية في الأراضي الليبية، مؤكدا أن القرار المهم يعكس استجابتهما للمقترحات التي دعت إليها مصر لحل الأزمة الليبية، والتأكيد على كافة مقررات إعلان القاهرة والرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوصل لتسويات سياسية بين الجوانب الليبية.





وأشاد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بترحيب الرئيس السيسي بهذا القرار وتأكيده على أن ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها مثمنا انتصار الليبيين للرؤية السياسة والجهود الوطنية المصرية واتفاق "إعلان القاهرة" الذي دعا إليه الرئيس السيسي، لحل الأزمة الليبية ودعم القضية وإيجاد حلول سياسية لها بعيدا عن الصراعات المسلحة مما يؤكد دور مصر وريادتها الاقليمية.





وناشد فى بيان صحفى، جميع القوى السياسية والقبائل والعائلات الليبية والشعب الليبي الشقيق الوقوف صفا واحدا لتقديم الدعم والمساندة لتنفيذ هذا القرار بما يحافظ على وحدة وسلامة الاراضى الليبية ومقدرات وثروات الشعب الليبيى وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".



