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حوادث

نادي القضاة يعلن إطلاق موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:04 م
نادي القضاة
نادي القضاة
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جودت عيد وعمرو خليفة
أعلن نادي قضاة مصر عن تأسيس وإطلاق موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع.
 
وقال المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، إنه انطلاقا من دور نادي قضاة مصر التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية؛ بناءً على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج، عمل مجلس الإدارة على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية. 


وأضاف أنه بفضل جهود متواصلة ومستمرة على مدار  أكثر من عامين  تم  إبرام  بروتوكول  رسمي  مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات: القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية  ، وكذلك كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ونفاذا لهذا البروتوكول  الهام تم تأسيس مجلة علمية قانونية محكمة إلكترونية باسم المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع ، وذلك بالتعاون  مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي . 

كما تم إنشاء موقع إلكتروني  حديث وتم  إطلاقه علي محركات البحث  في الانترنت في شهر يونيو ٢٠٢٠. 

وأكد أنه يمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط الآتي: https://ijdjl.journals.ekb.eg/، مؤكدا أن المجلة تهدف إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقًا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

كما تأسس للمجلة مجلس علمي  من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر، وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والدولية ويترأس مجلس إدارة المجلة  المستشار محمد عبد المحسن  رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر. 
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