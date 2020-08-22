جنوب الوادي تختتم فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية التربية بقنا

جنوب الوادي يشهد اختتام فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي الـ 38 بكلية التربية بقنا.





شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ختام فعاليات اليوم الأخير لدورة إعداد المعلم الجامعي رقم 38 التي نظمتها كلية التربية بقنا لتدريب المعيدين من مختلف كليات الجامعة.





وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أهمية دورات إعداد المعلم الجامعي في إطار مسايرة التوجهات التربوية الحديثة التي تقتضى الحصول على كفاءات بشرية متميزة قادرة على المنافسة العالمية في تطوير العملية التعليمية بصفة عامة و المعلم الجامعي بصفة خاصة.





وأجرى رئيس الجامعة، حوار مفتوح مع المتدربين من المدرسين المساعدين والمعيدين دار حول الوضع الراهن للجامعة، فيما يتصل بالإنشاءات والمباني وتجهيزات المعامل الطلابية والبحثية وجوائز النشر العلمي، وأهمية التعاون والتكاتف في سبيل إنجاح العملية التعليمية.





ودعا رئيس الجامعة، المتدربين من المدرسين المساعدين والمعيدين إلى الحرص على اكتساب مهارات الاتصال والتواصل مع الطلاب، و تعلم كيفية الشرح داخل المحاضرة باستخدام وسائل الجذب للحديث وكيفية المناقشة مع الطلاب.





وقال الدكتور محسوب عبدالقادر، عميد كلية التربية بقنا، إن فعاليات اليوم الأخير من الدورة التدريبية تضمنت عدة موضوعات وجوانب ومنها فترة تدريبية عن اعتماد البرامج التعليمية قدمتها الدكتورة منى الشحات، نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، وفترة تدريبية عن التعليم الإلكتروني قدمها الدكتور علاء محمود صادق، أستاذ تكنولوجيا التعليم، وبنهاية التدريب أدى المتدربين اختبار معرفي في محتوى الدورة التدريبية.





وأشار عبدالقادر، إلى أن هذه الدورة هي الدورة رقم 38 في دورات اعداد المعلم الجامعي والتي أقيمت بمشاركة 37 من المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة، وقام بالتدريب فيها نخبة من اعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم 17 مدربا، وبلغ عدد الكليات المشاركة 10 كليات من مختلف كليات الجامعة.





وشهدت فعاليات ختام دورة المعلم الجامعي وكلاء كلية التربية ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمشاركين بالدورة التدريبية.





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