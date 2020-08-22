العثور على جثة شخص و سط زراعات قرية أبو دياب بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة شخص فى العقد الثالث من العمر وسط الزراعات بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا، يفيد بالعثور على جثة شخص و سط الزراعات بقرية أبو دياب غرب .

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تبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى أحمد فرج إبراهيم أحمد ٢٧ عام، و يحتمل وجود شبهه جنائية وراء ارتكاب الجريمة.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى.





فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و جارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.