AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على جثة شخص و سط زراعات قرية أبو دياب بقنا

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:27 م
جثة
جثة
Advertisements
يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة شخص فى العقد الثالث من العمر وسط الزراعات بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا، يفيد بالعثور على جثة شخص و سط الزراعات بقرية أبو دياب غرب.

اقرأ أيضًا :مفتش الصحة كشف الجريمة.. شاب يتخلص من شقيقته بمساعدة ابن عمه بقنا

تبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى أحمد فرج إبراهيم أحمد ٢٧ عام، و يحتمل وجود شبهه جنائية وراء ارتكاب الجريمة.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى.


فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و جارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مقتل موظفة داخل منزلها.. أجهزة الأمن بقنا تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث

جهود أمنية لكشف غموض الحادث.. العثور على جثة فتاة غارقة فى ترعة بقنا

انتشال جثة فتاة غارقة فى ترعة زليتم بنجع حمادى

انتشال جثتي عاملين انهار فوقهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

العثور على جثة طفلة مذبوحة بجوار شريط السكة الحديد فى نجع حمادي

مقتل مزارع بطلق ناري فى مشاجرة بقنا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

بلاش مضادات حيوية.. أمراض خطيرة يمكن للعسل الأبيض معالجتها

بعنوان آل البيت.. حنان شوقي تطرح أول أغنية دينية بصوتها.. فيديو

تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن السلام بين السعودية وإسرائيل

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

غطس من غير ما يقب.. عضة سمكة تقتل مراهقا في البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور