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رياضة

رغم اعتذاره.. الجبلاية تجري محاولات لحضور مؤمن زكريا القمة 120

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:28 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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يسرى غازى
تجرى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني محاولات لإقناع مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي من أجل حضور مباراة القمة رقم ١٢٠ أمام الزمالك.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الزمالك الليلة فى تمام التاسعة مساء على ملعب إستاد القاهرة في إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويسعى مسئولو الجبلاية إلى إقناع مؤمن زكريا للحضور وعمل ممر شرف له الى جانب قيامه بضربة البداية للقاء القمة وذلك بعدما اعتذر فى وقت سابق عن الحضور لظروف صحية.

كان الدكتور احمد عبدالله قال فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" احتمال كبير ان يتم عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا فى مباراة القمة ١٢٠ الليلة من أجل دعمه من الناحية المعنوية نظرا لظروف المرض التي يمر بها".

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية  المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حريصة على دعم لاعبى الأندية الذين يمرون بنفس ظروف مؤمن زكريا من الناحية المعنوية والوقوف الى جانبهم.

يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد اعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:


حكم ساحة: ايڤان بيبك
مساعد أول: جوران پاتاكي
مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش
حكم رابع: فران يوڤيتش
حكم فيديو: جوران جابريلو

كما كلفت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في مباراة القمة ١٢٠.
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