السودان يحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل وعطبره

حذرت السلطات السودانية المواطنين من ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل وعطبرة، وطالبتهم بالابتعاد عن مجرى النهر والوديان والمناطق المنخفضة.





وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم السبت، بارتفاع منسوب النيل الرئيسي 16.23 سم بارتفاع 5 سم عن الأمس ، وارتفاع 37 سم عن العام الماضى.





وبحسب الوكالة، فقد سجل منسوب نهر عطبره إرتفاعا اليوم حيث سجل 15.79سم بارتفاع 6 سم، وارتفاع 55 سم عن العام الماضى .





وأشارت الوكالة إلى أن الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الاحمر وشمال ابوحمد مارا بمدينة كريمة شمال الولايات الغربية ومن المتوقع أن يتراجع قليلا عن موقعه .





وأطلقت عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل تحذيرات لجميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوى والمناطق التى تأثرت فى الاعوام السابقة من الفيضانات.





وقالت إن هناك ارتفاعا فى مناسيب نهرى النيل والعطبراوى وتطلب الغرفة من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات .