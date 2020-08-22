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محافظات

يجب أن تحصل الدولة على حقها فيه.. محافظ بورسعيد: نستورد بـ 4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:55 م
لقاء المحافظ الموسع
لقاء المحافظ الموسع بالشباب
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، أنه جار البدء فى تطوير منطقة باب واحد وإنشاء ساحة مصر ، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التى تهدف لوضع بورسعيد فى مصاف المدن السياحية ،وبما يليق مع المستوى الحضارى وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى لأبناء بورسعيد .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع بعدد من الشباب والقيادات التتفيذية، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ,


وأكد المحافظ أنه حاليا يتم  دراسة تنفيذ أول كورنيش سياحى على البحر مباشرة ، مرحلة أولى ٢ كم٢ ، بداية من مطار بورسعيد ، وسيتم تصميمه على أعلى مستوى حيث يحتوى على برجولات وأماكن جلوس متعددة ، بما يضاهى شارع ٧/٣ ، ليكون إضافة ترفيهية وسياحية جديدة لخدمة ابناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى .
 
وقال اللواء عادل الغضبان اليوم السبت، إن بورسعيد تستورد بضائع بـ4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك المصرية، وذلك بنظام المنطقة الحرة. 

وأوضح "المحافظ "، خلال كلمته باللقاء الأسبوعي مع ممثلين عن شباب المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية وذلك بديوان عام المحافظة، أننا نريد تقنين المنظومة ككل؛ حتى تحصل الدولة على حقوقها، مثل الضرائب التي تعود كخدمات للمواطنين في "طرق وشبكات وتكافل وكرامة ومستشفيات" وغيرها من الخدمات.

وأكد أن الجمارك المصرية أمن قومي مصر، والحوكمة المالية تطبق على الجميع لمعرفة مصدر الأموال وإلى أين يجري توجيهها، وحتى تحصل الدولة على حقوقها من ضرائب يقام من خلالها خدمات ومشروعات للمواطنين.
يجب أن تحصل الدولة على حقها فيه.. محافظ بورسعيد: نستورد بـ 4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك
يجب أن تحصل الدولة على حقها فيه.. محافظ بورسعيد: نستورد بـ 4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك
يجب أن تحصل الدولة على حقها فيه.. محافظ بورسعيد: نستورد بـ 4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك
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