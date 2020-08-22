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محافظات

محافظ بورسعيد: افتتاح أحدث الفنادق السياحية بشارع عاطف السادات قريبا

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:56 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان المحافظة ستكون علي موعد في العاشر من سبتمبر القادم مع بدء التشغيل التجريبي لأحدث الفنادق السياحية التي اقيمت بالمحافظة بشارع عاطف السادات من فئة الأربع نجوم.

وقال الغضبان، أن افتتاح الفندق يأتي بمناسبة الاستعداد لانطلاق بطولة الشركات واستقبال أول النزلاء بالفندق من المشاركين بالبطولة.


وأكد المحافظ أن افتتاح الفندق الجديد يأتي ضمن منظومة التنمية السياحية الكبيرة التي تشهدها المحافظة في الوقت الحاضر وأنه تم الاتفاق علي أن يكون جميع العاملين بالفندق من خريجي المدرسة الثانوية الفندقية.

وكذلك سيتم تدريب طلاب المدرسة في الفترة القادمة بشكل منتظم علي الأعمال المختلفة داخل الفندق مما يؤكد نجاح سياسة المحافظة في السنوات الأخيرة بربط التعليم الفني بمختلف فروعة بسوق العمل.

وقال المحافظ أن فرص العمل متاحة في المجال الصناعي والسياحي واللوجستي بشكل كبير لطلاب التعليم الفني في الفترة القادمة سواء للمشروعات الصناعية القائمة داخل بورسعيد او المشروعات العملاقة المنتظر افتتاحها قريبا بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية ومشروعات التنمية السياحية العالمية بمنطقة شاطي غرب وجنوب بورسعيد.
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