محافظ بورسعيد: افتتاح أحدث الفنادق السياحية بشارع عاطف السادات قريبا

وقال الغضبان، أن افتتاح الفندق يأتي بمناسبة الاستعداد لانطلاق بطولة الشركات واستقبال أول النزلاء بالفندق من المشاركين بالبطولة.









وكذلك سيتم تدريب طلاب المدرسة في الفترة القادمة بشكل منتظم علي الأعمال المختلفة داخل الفندق مما يؤكد نجاح سياسة المحافظة في السنوات الأخيرة بربط التعليم الفني بمختلف فروعة بسوق العمل.



وقال المحافظ أن فرص العمل متاحة في المجال الصناعي والسياحي واللوجستي بشكل كبير لطلاب التعليم الفني في الفترة القادمة سواء للمشروعات الصناعية القائمة داخل بورسعيد او المشروعات العملاقة المنتظر افتتاحها قريبا بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية ومشروعات التنمية السياحية العالمية بمنطقة شاطي غرب وجنوب بورسعيد.