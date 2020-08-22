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رياضة

نيرفانا العبد: لا يمكن توقع نتيجة القمة.. وأتفاءل بـ أبي

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:20 م
نيرفانا العبد
نيرفانا العبد
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عمر سلامة
علقت نيرفانا العبد، الإعلامية بقناة نادي الزمالك، على القمة المرتقبة بين المارد الأحمر، والقلعة البيضاء، والمقرر إقامتها على أرضية إستاد القاهرة الدولي.

وقالت نيرفانا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "مباراة القمة دائما لها طابع خاص وخارج التوقعات ولا يستطيع أحد توقع نتيجتها".

وأضافت نيرفانا: "دائما أشاهد مثل هذه المبارايات مع أبي وأتفاءل به وعائلتي كلها زملكاوية".

وشددت على ضرورة أن يتمالك لاعبو الزمالك  أعصابهم خلال اللقاء، وعدم الاعتراض على طاقم التحكيم؛ خصوصا لوجود الكثير من اللاعبين مهددين بالإيقاف عن المباريات القادمة؛ بسبب الإنذارات.

وأكدت نيرفانا  أن المباراة يجب أن تخرج بشكل يليق بالفريقين، ونبذ التعصب خلال اللقاء، خصوصا أنه يتم متابعته على مستوى كبير.
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