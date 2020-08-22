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حوادث

انتشال جثتي طفلين غرقا في نيل ملوي بالمنيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:10 م
اللواء محمود خليل
اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا
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ايمن رياض
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز ملوى جنوب المنيا في انتشال جثتي طفلين غرقا عند استحمامها في نهر النيل 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بغرق طفلين  بمركز ملوى 
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 إنتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى  لفحص البلاغ 
و تبين غرق الطفل   عبدة صابر 13 سنة مقيم بقرية الريرمون و الطفل عمر مصطفي  5 سنوات أثناء  استحمامهما بالنيل أمام مركز ملوى  وبعدة عدة أيام من الحادث  تم انتشال جثتهما ولا توجد شبهة جنائية  وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق .
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