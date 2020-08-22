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أخبار العالم

بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. سفير الكويت يزف بشرى للبنانيين

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:56 م
تفجيرات مرفأ بيروت
تفجيرات مرفأ بيروت
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محمود نوفل
أعلن سفير الكويت في لبنان ، عبد العال القناعي، أن الكويت ستعيد بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت.

 وذكر القناعي في حديث له عبر إذاعة لبنان قائلا :  ارتأينا أن أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء بالمساعدات المادية، هو إعادة بناء صوامع القمح التي توفر المخزون الاستراتيجي، من القمح للبنان.

 جدير بالذكر ان صوامع القمح التي كانت في مرفأ بيروت كانت قد بُنيت في العام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية وفق ماذكره السفير الكويتي في لبنان.

واضاف : ولذلك ارتأينا الاعلان عن إعادة بناء الصوامع لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني. 

وبيًن أنّ الكويت وبمبادرة ذاتية أنشأت جسرا جويا، بالإضافة الي مشاركتها في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث التزمت الكويت بـ 41 مليون دولار لمساعدة لبنان، منها 30 مليون دولار كالتزامات مسبقة و11 مليون دولار هي المساعدات الاغاثية والعلاجية والغذائية.
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