بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. سفير الكويت يزف بشرى للبنانيين

أعلن سفير الكويت في لبنان ، عبد العال القناعي، أن الكويت ستعيد بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت.





وذكر القناعي في حديث له عبر إذاعة لبنان قائلا : ارتأينا أن أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء بالمساعدات المادية، هو إعادة بناء صوامع القمح التي توفر المخزون الاستراتيجي، من القمح للبنان.





جدير بالذكر ان صوامع القمح التي كانت في مرفأ بيروت كانت قد بُنيت في العام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية وفق ماذكره السفير الكويتي في لبنان.





واضاف : ولذلك ارتأينا الاعلان عن إعادة بناء الصوامع لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني.



