أحمد موسى يسأل فاروق جعفر: الأتوبيس اتصلح؟ والأخير: الموضوع ده ظلم.. فيديو

قال فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك السابق، إن لقاء مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ كان لتحفيزهم قبل مباراة القمة.





وأضاف جعفر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مرتضى منصور عمل على تذليل أي مشكلة قبل مباراة القمة".





وتابع فاروق جعفر:" اللاعبين كان لديهم إصرار على عدم الحديث عن اي طلبات إلا بعد مباراة القمة من أجل التركيز في مباراة القمة".





وقاطعه الإعلامي أحمد موسى ضاحكا،:" الاتوبيس اتصلح ولا لسه؟"، ورد فاروق جعفر قائلا:" الموضوع ده ظلم يا أستاذ أحمد ".



