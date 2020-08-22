أنا هدمع.. فاروق جعفر: أي حاجة مؤمن زكريا يطلبها هنفذها.. فيديو

قال فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك السابق، إنه على لاعبي كرة القدم في مصر تقديم الدعم إلى مؤمن زكريا









وأضاف فارقو جعفر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" اي حاجة يطلبها مؤمن زكريا سوف أنفذها على الفور وربنا يشفيه ويعافيه ". وانا هدمع وأنا بتكلم على مؤمن زكريا ".









ومن جانبه قال ضياء السيد لاعب نادي الأهلي السابق، إن قمة الأهلي والزمالك الحالية قمة الدعاء بالشفاء العاجل لـ مؤمن زكريا .





وأضاف ضياء السيد:" ادعو الجميع بان تكون قمة الاهلي والزمالك قمة دعم مؤمن زكريا".





وتابع ضياء السيد:" نحتاج إلى القضاء على حالة الاحتقان والتعصب عند تشجيع الاهلي والزمالك في لقاء القمة".



