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برلمان

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:25 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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حسن رضوان
أعلن حسين عشماوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التقدم بمقترح خاص بإنشاء صندوق تعويض لمصابي الملاعب بعد إصابة مؤمن زكريا التى تسببت فى عدم استطاعته ممارسة كرة القدم مرة أخرى.


وأكد "عشماوى" لـ"صدى البلد"، أن اغلب الدول بالعالم لديهم صناديق خاصة بتعويض اللاعبين المصابين وينبغى أن يكون فى مصر صندوق يضمن تقديم تعويض مناسب على حسب الاصابة الواقعة عليهم وفقا للكشف الطبى الموقع على اللاعب المصاب.


وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة أن يكون تمويل الصندوق من جميع الأندية واتحاد الكرة وجزء من صفقات اللاعبين المحترفين بالخارج، وبعد ذلك يتم إنشاء الصندوق ليكون درعا حامية لهم فى وقت الشدائد.

واوضح النائب، أنه سوف يقوم بتقديم هذا المقترح للجنة المختصة وبعد ذلك لحالته للجنة الشباب والرياضة لتطبيقه على أرض الواقع.

وجدير بالذكر أن المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، أطلق مبادرة لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في رحلته العلاجية الحالية، وتأسيس آلية تضمن علاج ورعاية كافة اللاعبين المصريين عند الإصابات الاستثنائية أو بعد الاعتزال والتقاعد.

وقال ابو ريدة مبادرة فى مبادره آلمني كما آلم الملايين الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب الدولي مؤمن زكريا والتي لمست قلوبنا جميعا كحال كل جماهير الكرة المصرية. 

وأضاف : في إطار متابعتنا الدائمة لأحوال الكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالمساندة العاطفية أو المالية، بل تطوير الأمر إلى مشروع متكامل لخدمة الكرة المصرية وممارسيها قررنا تبني المبادرة التالية: 

١- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.

٢- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية باقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.

٣- مخاطبة وزارة الشباب وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بالفيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

٤- اقتراح إلى اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على إحدى قاعات ملاعب مشروع مقر الاتحاد المصري الجديد بالسادس من أكتوبر. 

٥- مخاطبة نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين بتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، ويتكفل أبوريدة بقيمة الجائزة.

٦- مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لاختيار مؤمن زكريا كسفير له للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا هذا العام.

كان أبوريدة قد دعا من قبل لإنشاء صندوق لمكافحة كوارث الرياضيين بإشراف وزير الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر.

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