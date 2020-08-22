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ديني

فضل سورة الملك.. وماذا تفعل في قبر الميت؟

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:32 م
فضل قراءة سورة الملك
فضل قراءة سورة الملك
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أمل فوزي
فضل سورة الملك ورد فيها الكثير من الوصايا النبوية الشريفة، والتي توضح أن فضل سورة الملك عظيم، خاصة أن فضلها يصاحبك من دخول القبر ويظل معك في الحساب إلى أن يصل بك إلى باب الجنة، وهي الفترة التي يتركك فيها الجميع ويتخلوا عنك، لذا يزيد عظم فضل سورة الملك لأنها تفعل للميت عدة أمور وتكون معه في أصعب وقت، حيث لا حيلة للميت


فضل سورة الملك
فضل سورة الملك ورد في سورة الملك العديد من الفضائل التي تحدّث عنها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ورواها أصحابه، يُذكر منها ما يأتي:

1. كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يحبّ سورة الملك، ويداوم على قراءتها كلّ ليلةٍ، وذُكر أنّه يودّ لو أنّها في قلب كلّ مسلمٍ. 
2. اتّبع أصحاب النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- خطاه في اهتمامهم بسورة الملك، فذات مرّةٍ سأل ابن عبّاس أحد جلسائه أن يحدّثه بحديثٍ يفرح له، فما كان قوله إلّا أن أوصاه بسورة الملك، يتعلّمها ويعلّمها صبيانه وأهله وجميع جيرانه.
3. أنّها المنجية من العذاب بإذن الله تعالى.
4. والمجادلة عن صاحبها يوم القيامة.
5. إذ تطلب من ربّها أن ينجّي صاحبها من النار
6. تمنع عذاب القبر. 
7. ذكر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّها شفيعةٌ لأصحابها، فقال في فضلها: (إنَّ سورةً من القرآنِ ثلاثون آيةً، شَفَعَتْ لرجلٍ حتى غُفِرَ له، وهي: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ).


فضل قراءة سورة الملك قبل النوم
فضل قراءة سورة الملك قبل النوم ، فقد ورد لقراءةِ سورة الملك العديدُ من الفضائل التي تعودُ بالخير على المسلم، وفيما يلي بعضٌ من فضائل قراءة هذه السورة في الليل: 

1. مانعةٌ لعذاب القبر.
2. ومنجّية لمَن يحافظ ويداوم على قرائتها في ليلته قبلَ نومه. 
3. مجادِلةٌ عن صاحبها يوم القيامة، فهذه السورة تأتي يوم القيامة وتجادلُ عن صاحبها لتدخلَه إلى جنان النعيم.
4. وتبعدُ عنه عذابَ جهنّم. 
5. مسبّبةٌ للحسنات والثواب لصاحبها، فمن يحافظ على قراءتها يوميًّا قبل نومه يحصلْ على الكثير من الحسنات والثواب، فبكلِّ حرفٍ من القرآن حسنة، والحسنةُ بعشرةِ أمثالها والله يضاعفُ لمن يشاء، حيث يحصلُ المسلم على الكثيرِ الوارفِ من الثواب والحسنات إذا داومَ عليها. 
6. شافعةٌ لصاحبها حتّى يُغفر له يومَ القيامة.

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فضل حفظ سورة الملك
فضل حفظ سورة الملك ، سورة الملك من السور التي لها فضل عظيم على قارئها فهي تجادل عن صاحبها، كما تمنع عنه عذاب القبر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ سورةً من القرآنِ ثلاثون آيةً، شَفَعَتْ لرجلٍ حتى غُفِرَ له، وهي: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) [حسن]، لذا يفضل قراءتها كل يوم قبل النوم كما كان يفعل رسول الله عليه السلام. 


نصائح لحفظ سورة الملك 
قراءة السورة أكثر من مرة بشكل كامل، كما أنّه يستحسن الاتزام بأحكام التجويد. 
فهم معاني الآيات وشرحها وتفسيرها حيث إنّ ذلك يسهّل عملية الحفظ.
 تقسيم السورة إلى أجزاء، ثمّ كلّ يوم تتم قراءة جزء وحفظه. 
كتابة كلّ جزء تم حفظه على ورقه ثمّ مراجعته. 
حفظ السورة بالكامل مع تكرارها كلّ يوم لكي لا تُنسى.

سورة الملك 
سورة الملك، وتُعرَفُ أيضًا بأنّها المنجّية من عذاب القبر والمانعة عنه، وهي واحدة من السور المكيّة، وترتيبها 67، وعددُ آياتها 30، وهي السورة الأولى من جزء تبارك الجزءِ التاسع والعشرين، فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال: «مَن قرأ تبارك الذي بيده الملك كلَّ ليلة منعَه اللهُ بها من عذاب القبر، وكنّا في عهد رسولِ الله -صلّى الله عليه وسلّم- نسمّيها المانعة؛ لِما تمنعُ عن صاحبها من شرٍّ وتنجيه من العذاب والألم في القبر ويومِ القيامة».

سورة الملك هي سورة مكية نزلت على رسول الله قبل الهجرة، عدد آياتها ثلاثون، وترتيبها السابع والستون في القرآن الكريم، وقد سميت هذه السورة بالملك لاحتوائها على أحوال ملك الله تعالى من الإنسان وغيره من الكون، كما سميت بأسماء أخرى مثل تبارك الملك، والمنجية، والواقعة، والمانعة، والمجادلة، ويدور محور موضوعاتها على معالجة أركان العقيدة، وتعظيم قدرة الله الحي القيوم، وبيان أدلة تثبت وحدانية الله تعالى، كما تحدثت عن عاقبة المكذبين بالبعث و باليوم الآخر، وعن مصير الكافرين وعذابهم بالآخرة.

 أسماء سورة الملك 
أسماء سورة الملك تعدّد أسماء سورة الملك سورة الملك سورةٌ مكيّةٌ، تعدّدت لها الأسماء، فمنها ما ورد عن النبيّ عليه السلام، ومنها ما ذكره أصحابه رضوان الله عليهم، فيما يأتي ذكرٌ لأسماءٍ وقف عليها أهل العلم، ووردت في كتب التفاسير:
· سورة الملك، وهو الاسم الأشهر لها. 
· سورة تبارك الذي بيده الملك.
· المانعة.
· المُنجية.
· الواقية.
· المنّاعة.
· سورة تبارك الملك.

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