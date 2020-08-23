بعد موجة الاغتيالات.. وزير الداخلية العراقي: قوة أمنية تتجه للبصرة للقبض على القتلة

أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأحد، أن قوة أمنية انطلقت الآن لاعتقال القتلة في البصرة بعد موجة ارتفاع عمليات اغتيال النشطاء في المحافظة. بحسب "العربية".





كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل إلى البصرة رفقة الغانمي أمس السبت، وذلك عقب عودة الأول من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





وشهدت البصرة تظاهرات غاضبة كبيرة وسط المحافظة للتنديد بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخرًا.





وأضرم المتظاهرون النيران في في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.





وكان الكاظمي أعلن إقالة مدير أمن المحافظة على خلفية الاغتيالات وعدم توفير الامن في البصرة.



