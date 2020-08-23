أرجل باك ليفت لعبت معاه .. أحمد عيد يساند عبد الشافي بعد تعرضه لكسر في الترقوة

ساند أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق عبد الشافي بعد تعرض لكسر في الترقوة.





وكتب عبد الملك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " عبد الشافي كسر في الترقوة .. أ لف سلامة عليك يا شيفو ترجعلنا أقوى من الأول اليوم اتقفل كدة ، أرجل باك ليفت لعبت معاه والله.





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وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .





تقدّم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.





وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .





وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .









وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث.









بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الأول.