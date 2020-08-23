ثغرات خطيرة في Google Drive تهدد الملفات الحساسة لملايين المستخدمين

وجد باحثون مختصون في مجال الأمن الإلكترونى ثغرات خطيرة في خدمة Google Drive السحابية لتخزين الملفات، تجعلها معرضة للاخترق في أى وقت، حيث أنها تسمح للهاكرز بتبديل الملفات الأصلية بروابط ضارة، مما يجعل الملايين معرضون للخطر.





وبحسب موقع Engadget التقنى فإن خدمة Google Drive المتاحة لهواتف أندرويد وكذلك على الويب، يمكن الدخول عليها بكل سهولة وكشف الملفات واختراقها وتسريب بيانات المستخدمين الشخصية.





ولا تستطيع خدمة Google Drive التعرف على ما إذا كان الملف قد تم استبداله بروابط خبيثة أم لا، حتى إذا قام المستخدم بفتح الملف في أى وقت فإنه يتعرض للاختراق والسيطرة على بياناته.









وعند وضع الهاكرز للروابط الخبيثة فإن المستخدمون لا يميزون أي تغييرات أو تنبيهات من كروم أو هواتفهم من وجود بعض الملفات التى تحتوى على فيروسات مما يجعل الأمر بالغ الصعوبة في تجنب الإصابة بالفيروسات.





ومؤخرا، أفاد باحثون بأن أكثر من مليار هاتف أندرويد Android عرضة للاختراق، وأنها من الممكن أن تتحول إلى أدوات تجسس من خلال استغلال أكثر من 400 نقطة ضعف في معالج Snapdragon سناب دراجون.







