AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عشان ماتتراكمش.. طرق سداد فواتير الكهرباء إليكترونياً

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، المواطنين بالحرص على الالتزام بسداد فواتير استهلاك الكهرباء شهريا، بشكل منتظم من خلال المنافذ الالكترونية لتجنب تراكم المديونيات على المواطنين.

وفيما يلي طرق السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء:

1. الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg) .

2. من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

3. 120 ألف نقطة لشركة فورى لتحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

4. من خلال بنوك (الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنكBlom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الإمارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK)  أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) بجانب 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

5. شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول  من(App Store -Play Store) 

6. يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

7. يمكن لسكان محافظة بورسعيد أيضا استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبر تطبيق 125.."القابضة للمياه" تُعلن تفعيل خدمة دفع الفواتير عبر الهاتف المحمول

في أي وقت وأي مكان.. الكهرباء تطلق تطبيق "سهل" لشحن عدادك ببلوتوث الموبايل

12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

في 7 خطوات.. اعرف إزاي تشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من موبايلك

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

احسب فاتورتك .. تطبيق جديد على المحمول للاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 23-8-2020

هاني حتحوت: توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك غير صحيح

بسبب الروب الأبيض في شهر العسل.. الجمهور يبحث عن نورهان منصور

عصام الحضري عن هزيمة الأهلي من الزمالك: الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء

المفتي السابق يفند شبهة مثارة عن صوم عاشوراء.. فيديو

ذكرى وفاة أبو بكر الصديق.. ملامح من حياته

AdvertisementS

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

معدلات الأمطار في تزايد .. لجنة إيراد نهر النيل في انعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور