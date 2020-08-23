الإسماعيلي في ضيافة حرس الحدود بـ الدوري.. اليوم





ويسعى الإسماعيلي لاستعادة نغمة الإنتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.





وكان الإسماعيلي تعادل مع وادي دجلة بنتيجة 1 - 1، في الجولة الماضية.





في المقابل يطمح حرس الحدود في خطف الثلاث نقاط من الإسماعيلي، للدخول في منطقة وسط الجدول، وضمان البقاء بنسبة كبيرة في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 23 تقطة، بفارق نقطة وحيدة عن حرس الحدود صاحب المركز الثاني.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الحولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، وداي دجلة مع الاتحاد السكندري في تمام التاسعة مساء.

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره حرس الحدود، اليوم، الاحد، في تمام الخامسة مساء، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.