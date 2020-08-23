الدوري المصري.. الاتحاد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام وادي دجلة

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره وادي دجلة، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات، الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف لاستعادة نغمة الانتصارات في لقاء الليلة، للحفاظ على آماله في في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.





وتعادل الاتحاد السكندري في آخر مواجهتين في الدوري، أمام الزمالك بنتيجة 1 - 1، وأمام وادي دجلة بنفس النتيجة ايضا.





في المقابل يطمح وادي دجلة في خطف الثلاث نقاط من زعيم الثغر، للهروب من شبح الهبوط.





ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 16 بـ 19 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، حرس الحدود مع الإسماعيلي، في تمام الخامسة مساء.