بصورة جديدة لها.. نسرين طافش: أنا لست أفكاري أنا الفضاء الذي يحدث به كل شيء

أنا لست أفكاري ، ولست مشاعري ، ولست مفاهيمي الحسية ، ولست تجاربي ، ولست محتوى حياتي . بل أنا الحياة ، أنا الفضاء الذي يحدث به كل شيئ .. أنا الوعي .. أنا الآن .. أنا الكينونة ☀️ #ايكهارت_تول #ايكارت_تول 💫 💇🏻‍♀️ : @danihairstylist1 📸 : @ali.alkurdi.photography