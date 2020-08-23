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فن

بصورة جديدة لها.. نسرين طافش: أنا لست أفكاري أنا الفضاء الذي يحدث به كل شيء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة نسرين طافش صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وعلقت على الصور قائلة "أنا لست أفكاري، ولست مشاعري، ولست مفاهيمي الحسية، ولست تجاربي، ولست محتوى حياتي . بل أنا الحياة، أنا الفضاء الذي يحدث به كل شيء .. أنا الوعي .. أنا الآن .. أنا الكينونة".


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وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني. 

كانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل "بحر".

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