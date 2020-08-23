الجامعة العربية تنظم غدًا الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية، غدا الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات وعلى رأسها السياسات المتبعة وآلية العمل في مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل جائحة كورونا، وتحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية.





وستتم مناقشة آليات حماية صناعة النشر في المنطقة العربية خاصة في ظل الانتهاكات الواضحة وظاهرة الاعتداءات الإلكترونية على حق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.



