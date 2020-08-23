AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتخفيض سعر متر الأرض 20%.. محافظ الدقهلية: تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الأحد، ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء وتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبة 25%، مشيرا إلى أنه تقرر تخفيض 20% من سعر متر أرض التصالح تخفيفا وتيسيرا على المواطنين.


وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، لافتا إلى أن الدقهلية حققت المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ملف التقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة، ووجه الشكر للقائمين على المنظومة، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد.


جاء ذلك رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور السيد هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.


كما وجه المحافظ بالاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة أولا بأول إلى المقالب العمومية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم المساعدة المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة أولا بأول بنطاق المحافظة عملا على إرضاء المواطنين.


من ناحية أخرى، أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزرات رؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات المراجعة المستمرة والمتابعة الدائمة لأعمال المراكز التكنولوجية ووحدات تقديم الخدمات للمواطنين، قائلا: "إننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات".


وأشار إلى أهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة. 

بتخفيض سعر متر الأرض 20%.. محافظ الدقهلية: تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء
بتخفيض سعر متر الأرض 20%.. محافظ الدقهلية: تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء
بتخفيض سعر متر الأرض 20%.. محافظ الدقهلية: تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء
بتخفيض سعر متر الأرض 20%.. محافظ الدقهلية: تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: إزالة ٥٢١ حالة تعد منذ بدء التنفيذ والجهود مستمرة حفاظا على حق الدولة

محافظ الدقهلية: تنفيذ منظومة جمع القمامة من المنازل بالمنصورة قريبا

محافظ الدقهلية: إزالة ٣ حالات تعد على الأراضى بالمنصورة والمطرية

إزالة 530 حالة تعد على الأراضي بنطاق الدقهلية

إزالة 534 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

79 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء في المنوفية

ترشيحاتنا

السقوط الكبير.. 5 أسباب قادت الزمالك لكسر هيبة الأهلى فى الدوري الممتاز

الأهلي يجهز حسين الشحات وكهربا لدوري أبطال أفريقيا

ولي عهد الكويت: تسريبات من جهات أمنية تستهدف شق صف الوطن وزرع الفوضى

مرون محسن يثير غضب جماهير الأهلي.. ومغردون: مهاجم شفاف

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

تقرير: أعضاء الإخوان في تركيا ينصبون أردوغان مرشدا سياسيا لهم

AdvertisementS

تقرير: أعضاء الإخوان في تركيا ينصبون أردوغان مرشدا سياسيا لهم

مهيب عبدالهادي يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

الأمور صعبة.. إبراهيم فايق يطالب مروان محسن بـ الرحيل عن الأهلي

السقوط الكبير.. 5 أسباب قادت الزمالك لكسر هيبة الأهلى فى الدوري الممتاز

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

بعد كارثة الزمالك .. حقيقة تراجع الأهلي عن تمديد عقد مروان محسن

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ريم مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

60 عاما على الاستقلال.. كيف أصبحت بوركينا فاسو دولة زراعية بامتياز

لن تتوقع .. مخاطر شرب عصائر الفاكهة الطازجة