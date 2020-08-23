بتخفيض سعر متر الأرض 20%.. محافظ الدقهلية: تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

أنه تقرر تخفيض 20% من سعر متر أرض التصالح تخفيفا وتيسيرا على المواطنين. أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الأحد، ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء وتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبة 25%، مشيرا إلى









وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، لافتا إلى أن الدقهلية حققت المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ملف التقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة، ووجه الشكر للقائمين على المنظومة، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد.











جاء ذلك رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور السيد هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.









كما وجه المحافظ بالاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة أولا بأول إلى المقالب العمومية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم المساعدة المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة أولا بأول بنطاق المحافظة عملا على إرضاء المواطنين.











من ناحية أخرى، أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزرات رؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات المراجعة المستمرة والمتابعة الدائمة لأعمال المراكز التكنولوجية ووحدات تقديم الخدمات للمواطنين، قائلا: "إننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات".









وأشار إلى أهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.



