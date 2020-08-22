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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بإجراء القرعة العلنية للمرحلة الأولى من وحدات مشروع 306 بالمنصورة

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة بإجراء القرعة العلنية التى نظمتها الادارة العامة للتنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، على المرحلة الاولى من وحدات مشروع 306 الذى يتم تنفيذه بنطاق الوحدات المحلية فى شرق وغرب مدينه المنصورة .

وقد اجريت القرعة بحضور ،الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية واعضاء اللجنه المشكله والتى ضمت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء احياء شرق وغرب المنصورة ومسئولى الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتفتيش والمتابعه والعلاقات العامة.

وأكد السكرتير العام ان القرعه تم اجراؤها بكل شفافيه وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين موضحا انه قد تقدم للوحدات 104 شاب وشابه من ابناء الدقهلية منهم ( 49 على الوحدات بنطاق حى شرق - و55 على الوحدات بنطاق حى غرب ) بالمنصورة، واشار السكرتير العام ان القرعة اسفرت عن فوز 82 شاب وشابه منهم 7 من الحالات الانسانية وذوى الاعاقه، ليحصل كل فائز على وحده من وحدات المشروع..

ووأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف تنفيذ مجمع وحدات يتكون من 82 وحدة كمرحلة أولى لبيع وتقديم الاغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضارى متميز، يليق بمحافظة الدقهلية وعاصمتها مدينه المنصورة.

واضاف المحافظ ان المشروع يأتى في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة..

وأضاف مختار أن المشروع يحول الشارع لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية. 

جدير بالذكر ان المشروع يقع داخل حديقتين بشارع الجيش، احدهما بنطاق حى غرب ، والاخر بنطاق حى شرق بالمنصورة ويضم دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي للمترددين..

محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بإجراء القرعة العلنية للمرحلة الأولى من وحدات مشروع 306 بالمنصورة
محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بإجراء القرعة العلنية للمرحلة الأولى من وحدات مشروع 306 بالمنصورة
محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بإجراء القرعة العلنية للمرحلة الأولى من وحدات مشروع 306 بالمنصورة
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