محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بإجراء القرعة العلنية للمرحلة الأولى من وحدات مشروع 306 بالمنصورة



وأكد السكرتير العام ان القرعه تم اجراؤها بكل شفافيه وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين موضحا انه قد تقدم للوحدات 104 شاب وشابه من ابناء الدقهلية منهم ( 49 على الوحدات بنطاق حى شرق - و55 على الوحدات بنطاق حى غرب ) بالمنصورة، واشار السكرتير العام ان القرعة اسفرت عن فوز 82 شاب وشابه منهم 7 من الحالات الانسانية وذوى الاعاقه، ليحصل كل فائز على وحده من وحدات المشروع..





ووأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف تنفيذ مجمع وحدات يتكون من 82 وحدة كمرحلة أولى لبيع وتقديم الاغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضارى متميز، يليق بمحافظة الدقهلية وعاصمتها مدينه المنصورة.



واضاف المحافظ ان المشروع يأتى في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة..





وأضاف مختار أن المشروع يحول الشارع لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.



جدير بالذكر ان المشروع يقع داخل حديقتين بشارع الجيش، احدهما بنطاق حى غرب ، والاخر بنطاق حى شرق بالمنصورة ويضم دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي للمترددين..





