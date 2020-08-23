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محافظات

يساهم فى تحقيق الرواج التجاري لبورسعيد.. الغضبان يستعرض المخطط التفصيلي لمشروع مول الفرما

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، اجتماعا، لمناقشة المخطط التفصيلى لمشروع مول الفرما ببورسعيد ، والذى سيمثل إضافة للمشروعات العملاقة فى المجال التجارى والسياحى بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور ضياء الدين ابراهيم استشارى المشروع وعدد من الجهات المنفذة للمشروع.



واستمع محافظ بورسعيد لكافة الجوانب المتعلقة بمشروع مول الفرما ببورسعيد من الاستشارى المختص، وتم مناقشة المواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع ، وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات الخدمية والتنموية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن بدء التشغيل التجريبى لمشروع مول الفرما سيكون فى بداية ديسمبر القادم، مشددا على تكثيف الجهود والعمل المتواصل على أعلى مستوى، نظرا لأنه يمس المواطن بصفة مباشرة  فى المجال التجارى، ولابد من تقديم خدمات متميزة ومشرفة لأبناء المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة  تقدم كافة الدعم والتسهيلات لكافة الجهات لإتمام المشروع فى أقرب وقت.

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويشمل سوقا تجاريا مجمعا، على غرار الأسواق الحضارية ببورسعيد، ويشمل مطاعم، ومحال تجارية، وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع التجارى ببورسعيد.

وفي سياق آخر التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنطقة الصناعية، جاء ذلك بحضور اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل بالمنطقة الصناعية، مؤكدا أننا نقدم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد والذى يساهم فى دفع وزيادة معدلات الإنتاج بالمحافظة، ولا نسمح بأى محاولات لإهدار المجهودات المبذولة لرفع اسم مصر عاليا فى مجال الصناعة، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين داخل مصانع الإنتاج، وبذل الجهد والعمل الجاد للارتقاء بمستوى الإنتاج والصناعة بالمحافظة.
يساهم فى تحقيق الرواج التجاري لبورسعيد.. الغضبان يستعرض المخطط التفصيلي لمشروع مول الفرما
يساهم فى تحقيق الرواج التجاري لبورسعيد.. الغضبان يستعرض المخطط التفصيلي لمشروع مول الفرما
يساهم فى تحقيق الرواج التجاري لبورسعيد.. الغضبان يستعرض المخطط التفصيلي لمشروع مول الفرما
يساهم فى تحقيق الرواج التجاري لبورسعيد.. الغضبان يستعرض المخطط التفصيلي لمشروع مول الفرما
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