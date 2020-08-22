في حوار مفتوح مع الشباب.. محافظ بورسعيد: توصيل كابلات الفايبر لـ 866 مبنى ومنشأة ضمن مشروع التحول الرقمي .. ونستورد بـ 4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك

اللواء عادل الغضبان:
دراسة تنفيذ أول كورنيش سياحى على البحر مباشرة
افتتاح أحدث الفنادق السياحية بشارع عاطف السادات قريبا
توصيل كابلات الفايبر لـ 866 مبنى ومنشأة
نسعي لتقديم الخدمات للمواطنين بالمنازل عبر التطبيقات الرقمية
نظم اليوم اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد لقاء موسعا مع عدد من الشباب والقيادات التنفيذية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.
وأعلن محافظ بورسعيد ، خلال اللقاء أنه جار البدء فى تطوير منطقة باب واحد وإنشاء ساحة مصر ، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التى تهدف لوضع بورسعيد فى مصاف المدن السياحية ،وبما يليق مع المستوى الحضارى وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى لأبناء بورسعيد.
وأكد أنه يجري دراسة تنفيذ أول كورنيش سياحى على البحر مباشرة ، مرحلة أولى ٢ كم٢ ، بداية من مطار بورسعيد ، وسيتم تصميمه على أعلى مستوى حيث يحتوى على برجولات وأماكن جلوس متعددة ، بما يضاهى شارع ٧/٣ ، ليكون إضافة ترفيهية وسياحية جديدة لخدمة ابناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى.
وقال اللواء عادل الغضبان اليوم السبت، إن بورسعيد تستورد بضائع بـ4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك المصرية، وذلك بنظام المنطقة الحرة.
وأوضح "المحافظ "، أننا نريد تقنين المنظومة ككل؛ حتى تحصل الدولة على حقوقها، مثل الضرائب التي تعود كخدمات للمواطنين في "طرق وشبكات وتكافل وكرامة ومستشفيات" وغيرها من الخدمات.
وأكد أن الجمارك المصرية أمن قومي مصر، والحوكمة المالية تطبق على الجميع لمعرفة مصدر الأموال وإلى أين يجري توجيهها، وحتى تحصل الدولة على حقوقها من ضرائب يقام من خلالها خدمات ومشروعات للمواطنين.
وتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان المحافظة ستكون علي موعد في العاشر من سبتمبر القادم مع بدء التشغيل التجريبي لأحدث الفنادق السياحية التي اقيمت بالمحافظة بشارع عاطف السادات من فئة الأربع نجوم.
وقال الغضبان، أن افتتاح الفندق يأتي بمناسبة الاستعداد لانطلاق بطولة الشركات واستقبال أول النزلاء بالفندق من المشاركين بالبطولة.
وأكد المحافظ أن افتتاح الفندق الجديد يأتي ضمن منظومة التنمية السياحية الكبيرة التي تشهدها المحافظة في الوقت الحاضر وأنه تم الاتفاق علي أن يكون جميع العاملين بالفندق من خريجي المدرسة الثانوية الفندقية.
وكذلك سيتم تدريب طلاب المدرسة في الفترة القادمة بشكل منتظم علي الأعمال المختلفة داخل الفندق مما يؤكد نجاح سياسة المحافظة في السنوات الأخيرة بربط التعليم الفني بمختلف فروعه بسوق العمل.
وقال المحافظ أن فرص العمل متاحة في المجال الصناعي والسياحي واللوجستي بشكل كبير لطلاب التعليم الفني في الفترة القادمة سواء للمشروعات الصناعية القائمة داخل بورسعيد او المشروعات العملاقة المنتظر افتتاحها قريبا بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية ومشروعات التنمية السياحية العالمية بمنطقة شاطي غرب وجنوب بورسعيد.
وقال المحافظ أن فرص العمل متاحة في المجال الصناعي والسياحي واللوجستي بشكل كبير لطلاب التعليم الفني في الفترة القادمة سواء للمشروعات الصناعية القائمة داخل بورسعيد او المشروعات العملاقة المنتظر افتتاحها قريبا بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية ومشروعات التنمية السياحية العالمية بمنطقة شاطي غرب وجنوب بورسعيد.
واستكمل محافظ بورسعيد : واصلنا العمل ليلا ونهارا؛ للانتهاء من إعادة الشيء لأصله بشوارع المحافظة، نتيجة أعمال توصيل كابلات الفايبر والغاز الطبيعى بجميع المحافظة.
وأوضح محافظ بورسعيد ، أن القيادة السياسية استهدفت جعل بورسعيد المدينة النموذجية الأولى من خلال إقامة وتطوير المشروعات العملاقة التى تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن .
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع تتطلب توصيل حوالى ٨٦٦ كابل فايبر للمؤسسات والمنشآت لبدء تفعيل الخدمة الرقمية، مؤكدا أن العمل كان على قدم وساق للانتهاء من إعادة الشوارع لأصلها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الرقمى بالكامل.
وتطرق المحافظ لأهمية التحول الرقمى فى القضاء على الفساد الإداري، وحماية أمن مصر القومي، من خلال الحوكمة المالية والحفاظ على أموال ومدخرات المواطنين فى المقام الأول.
وطالب المحافظ أبناء المحافظة بالتعرف على المشروعات القومية وأوجه الاستفادة منها فى تحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية تبذل الجهود المتواصلة للارتقاء بكافة مناحى المحافظة، ولا بد من دعم المواطن لجهود الدولة فى تحقيق خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.
وعن منظومة التحول الرقمى أكد أنها من أهم المشروعات العملاقة التى تمت على أرض بورسعيد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل بورسعيد نقطة الانطلاق لهذا المشروع القومى.
ولفت الغضبان الى أن الهدف الرئيسى من المنظومة الرقمية هو التيسير على المواطنين وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة من خلال العديد من المنافذ ، وإمكانية الحصول على الخدمة من خلال المنازل عبر التطبيقات الرقمية ،وذلك لمنع التكدس والازدحام فى المصالح الحكومية وسرعة إنجاز الأعمال بأسرع وقت وأقل مجهود ومنع الفساد الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن .
وأوضح محافظ بورسعيد ، أن التحول الرقمى سمح بوجود العديد من المنافذ التى يتم من خلالها الحصول على الخدمات فى كافة المجالات كالتموين والتوثيق والسجل المدنى والمرور وخدمات الرخص والمركبات و الخدمات التى تقدمها المحاكم ونياية الأسرة وغيره ، وبأعلى دقة وسرعة للمواطن .
واستعرض اللواء عادل الغضبان ، مجمل المشروعات التى تمت على أرض بورسعيد خلال السنوات القليلة الأخيرة ، والتى شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة ، تم إنجازها بالتوازى فى وقت قياسى وبجهود متواصلة ليلا ونهارا تحقيقا للتنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد .
و أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى التى تم اختيارها لإطلاق منظومة التحول الرقمى ، واستحداث الوسائل الحديثة ، وتدريب العاملين فى كافة المؤسسات على أعلى مستوى ، والتى ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإدارى ، و رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية ، والتى تهدف فى المقام الأول الارتقاء بالخدمات المقدمة أبناء المحافظة .
واستعرض قيادات التحول الرقمى بالمحافظة ، أهمية المنظومة الرقمية الجديدة فى تحقيق سرعة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطن بأقل وقت ومجهود ، مع الطفرة التكنولوجية التى شهدتها منافذ التوثيق والتموين والمرور والسجل المدنى وغيره فى المحافظة ، والحديث عن الشمول المالى وكيفية دمج التكنولوجيا الرقمية لجميع الجهات الحكومية للحصول على هوية رقمية لكل مواطن وتقديم الخدمة من خلال قنوات متعددة ، إلى جانب كيفية حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عبر بوابة الخدمات الحكومية (بوابة مصر الرقمية) www.digital.gov.eg.
وخلال اللقاء ، ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الوعى بجهود الدولة المصرية على ارض بورسعيد والاستفادة من المشروعات القومية فى الحصول على أفضل الخدمات وعدم الانسياق لمحاولات تشويه الإنجازات وتعطيل مسيرة التنمية.