في حوار مفتوح مع الشباب.. محافظ بورسعيد: توصيل كابلات الفايبر لـ 866 مبنى ومنشأة ضمن مشروع التحول الرقمي .. ونستورد بـ 4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك

اللواء عادل الغضبان:

دراسة تنفيذ أول كورنيش سياحى على البحر مباشرة

افتتاح أحدث الفنادق السياحية بشارع عاطف السادات قريبا

توصيل كابلات الفايبر لـ 866 مبنى ومنشأة

نسعي لتقديم الخدمات للمواطنين بالمنازل عبر التطبيقات الرقمية

موسعا مع عدد من الشباب والقيادات التنفيذية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

، خلال اللقاء أنه جار البدء فى تطوير منطقة باب واحد وإنشاء ساحة مصر ، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التى تهدف لوضع بورسعيد فى مصاف المدن السياحية ،وبما يليق مع المستوى الحضارى وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى لأبناء بورسعيد.













وأكد أنه يجري دراسة تنفيذ أول كورنيش سياحى على البحر مباشرة ، مرحلة أولى ٢ كم٢ ، بداية من مطار بورسعيد ، وسيتم تصميمه على أعلى مستوى حيث يحتوى على برجولات وأماكن جلوس متعددة ، بما يضاهى شارع ٧/٣ ، ليكون إضافة ترفيهية وسياحية جديدة لخدمة ابناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى.

وقال اللواء عادل الغضبان اليوم السبت، إن بورسعيد تستورد بضائع بـ4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك المصرية، وذلك بنظام المنطقة الحرة.









وأوضح "المحافظ "، أننا نريد تقنين المنظومة ككل؛ حتى تحصل الدولة على حقوقها، مثل الضرائب التي تعود كخدمات للمواطنين في "طرق وشبكات وتكافل وكرامة ومستشفيات" وغيرها من الخدمات.







