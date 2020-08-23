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أخبار العالم

أردوغان يعلن تشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع سلطته.. والمعارضة: خطوة خطيرة للغاية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن تشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع لسلطته مباشرة؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام التركية.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال أردوغان: "هدفنا الوصول لتنفيذ مهمات مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية معززة بالمسيرات التقليدية والمسلحة والهجومية والمركبات البحرية المسيّرة وذاتية القيادة".

ووفقا لصحيفة "زمان" المعارضة، فإن قرار رئيس الجمهورية هذا نشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة.

وتسبب هذا القرار في موجة انتقادات من أحزاب المعارضة، ووصف حزب الشعوب التركي خطوة أردوغان بأنها "خطيرة" ويجب الرد عليها من الشعب والبرلمان. 

وقال النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جارو بايلان، إن "نظام الرجل الواحد يريد تشكيل قوات موازية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، تشبه قوات SS النازية".

وأضاف: "نرى أنه سيتم تشكيل قوات جديدة، وستكون تابعة لقصر الرئاسة، وستكون هذه القوات مرتبطة بأوامر وتعليمات مباشرة من القصر. هذه الخطوة خطيرة للغاية. ونرى ضرورة أن يكون هناك موقف قوي من المواطنين والأحزاب السياسية".
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