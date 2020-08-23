السياحة الثقافية: ضوابط استئناف الحركة تمنح قبلة الحياة للقطاع

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، إن الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة لاستئناف حركة السياحة في مدن الصعيد و المقاصد الأثرية و المتاحف ، تمنح قبلة الحياة من جديد لنشاط السياحة بالصعيد ، لافتا إلي دعم لجنة تسويق السياحة الثقافية لها و تبني اللجنة لحملة لتوعية المواطن المحلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع استئناف النشاط مطلع سبتمبر.





و أضاف "عثمان " في تصريحات صحفية، أن إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحة ، يعد فرصة كبيرة لتنفيذ البرامج المشتركة التي تجمع بين السياحة الشاطئية الترفيه و السياحة الثقافية وفي سياق من الضوابط المحدد لمواجهة فيروس كورونا.





و تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، أن زيارة زوراب بولوليكاشيفلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، للمقصد السياحي المصري في أول زيارة له خارج أوربا بعد أزمة فيروس كورونا ، هي دعم قوي للمقصد السياحي المصري ، ورسالة للسائح المرتقب تؤكد علي استقرار الوضع الصحي في مصر.





وقال "عثمان" ان مقاصد السياحة الثقافية في مصر متنوعة و جاذبه أيضا ، و أحد أبرز العناصر التنافسية المميزة لمصر ، لكن القطاع في حاجة لمزيد من تنظيم حملات التنشيط الأون لاين خاصة ، و أنها استطاعت أن تبقي علي المقصد السياحي المصري و صورته الذهنية لدي السائح المرتقب.



