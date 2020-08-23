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أخبار البلد

السياحة الثقافية: ضوابط استئناف الحركة تمنح قبلة الحياة للقطاع

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، إن الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة لاستئناف حركة السياحة في مدن الصعيد و المقاصد الأثرية و المتاحف ، تمنح قبلة الحياة من جديد لنشاط السياحة بالصعيد ، لافتا إلي دعم لجنة تسويق السياحة الثقافية لها و تبني اللجنة لحملة لتوعية المواطن المحلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع استئناف النشاط مطلع سبتمبر.

و أضاف "عثمان " في تصريحات صحفية، أن إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحة ، يعد فرصة كبيرة لتنفيذ البرامج المشتركة التي تجمع بين السياحة الشاطئية الترفيه و السياحة الثقافية وفي سياق من الضوابط المحدد لمواجهة فيروس كورونا.

و تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، أن زيارة  زوراب بولوليكاشيفلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، للمقصد السياحي المصري في أول زيارة له خارج أوربا بعد أزمة فيروس كورونا ، هي دعم قوي للمقصد السياحي المصري ، ورسالة للسائح المرتقب تؤكد علي استقرار الوضع الصحي في مصر.

وقال "عثمان" ان مقاصد السياحة الثقافية في مصر متنوعة و جاذبه أيضا ، و أحد أبرز العناصر التنافسية المميزة لمصر ، لكن القطاع في حاجة لمزيد من تنظيم حملات التنشيط الأون لاين خاصة ، و أنها استطاعت أن تبقي علي المقصد السياحي المصري و صورته الذهنية لدي السائح المرتقب.

و وجه "عثمان" الشكر إلي د. خالد العناني وزير السياحة و الأثار علي الجهد الذي تبذلها الوزارة من أجل استئناف حركة السياحة في ظل الظرف الحالي ، و المؤثر عالميا علي قطاع السفر و السياحة ‘إلي جانب الجهد المبذول في ترميم و تجديد الأثار المصرية مما يزيد من تنوعه ، و يزيد من شغف السائح بزيارتها.
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