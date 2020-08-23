لرفع كفاءة العاملين.. الشرقية تنفذ برنامجا تدريبيا عن التحاليل المعملية لمياه الشرب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بتطوير العنصر البشري وصقل مهارات وقدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي.





من جانبه قال اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنه إيمانًا من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري وتماشيًا مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي تم عقد البرنامج التدريبي ( كورس التحاليل المعملية لمياه الشرب) خلال الفترة من 16 أغسطس وحتي 20 أغسطس الجاري لعدد 35 فرد من العاملين بالشركة والشركات التابعة للشركة القابضة من خلال برنامج زووم للتواصل عن بعد عبر الإنترنت وذلك ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.





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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم إختبار المتدربين عبر المنصة الإلكترونية للشركة وحصولهم على شهادات تفيد بإجتيازهم الإختبار، مشيرًا الي أن الهدف الرئيسي من تنفيذ الدورة هو تطوير مهارات الكيميائيين ومديري ومسؤولي التشغيل في عملية معالجة مياه الشرب بمحطات التنقية للوصول الى الحد الأمثل من إنتاج كميات ذات جودة عالية وبتكاليف مناسبة





كما تهدف الدورة إلى تبادل المعلومات والخبرات التى تختلف بإختلاف نوعية المحطات وإختلاف مهام المتدربين وأفكارهم وذلك من خلال:





المعرفة الدقيقة لطبيعة مصادر المياه وما تحتويه من مواد تؤثر على صلاحيتها وطرق التخلص منها.





التحكم فى النسب المسموح بها طبقا للوائح وكذلك النسب المحددة بواسطة وزارة الصحة.





كيفية إدارة عملية التنقية والتطهير بإستخدام الكيماويات دون إهدار لهذه المواد.





توضيح الأدوار والعلاقات بين مجموعات العمل.





وفي نهاية الدورة أثني المتدربون علي مستوي الدورة وما تم تقديمه من معلومات في مجال تنقية مياه الشرب والتي من شأنها أن تساهم في تحسين مستوي أداء العاملين والتغلب علي المشكلات التي تواجههم خلال عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.