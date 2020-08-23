AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لرفع كفاءة العاملين.. الشرقية تنفذ برنامجا تدريبيا عن التحاليل المعملية لمياه الشرب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:38 م
برنامج تدريبي عن
برنامج تدريبي عن التحاليل المعملية لمياه الشرب
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بتطوير العنصر البشري وصقل مهارات وقدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي.


من جانبه قال اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنه إيمانًا من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري وتماشيًا مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي تم عقد البرنامج التدريبي ( كورس التحاليل المعملية لمياه الشرب) خلال الفترة من 16 أغسطس وحتي 20 أغسطس الجاري لعدد 35 فرد من العاملين بالشركة والشركات التابعة للشركة القابضة من خلال برنامج زووم للتواصل عن بعد عبر الإنترنت وذلك ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.


اقرأ أيضا:

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رفع كفاءة 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية


وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم إختبار المتدربين عبر المنصة الإلكترونية للشركة وحصولهم على شهادات تفيد بإجتيازهم الإختبار، مشيرًا الي أن الهدف الرئيسي من تنفيذ الدورة هو تطوير مهارات الكيميائيين ومديري ومسؤولي التشغيل في عملية معالجة مياه الشرب بمحطات التنقية للوصول الى الحد الأمثل من إنتاج كميات ذات جودة عالية وبتكاليف مناسبة


كما تهدف الدورة إلى تبادل المعلومات والخبرات التى تختلف بإختلاف نوعية المحطات وإختلاف مهام المتدربين وأفكارهم وذلك من خلال:


المعرفة الدقيقة لطبيعة مصادر المياه وما تحتويه من مواد تؤثر على صلاحيتها وطرق التخلص منها.


التحكم فى النسب المسموح بها طبقا للوائح وكذلك النسب المحددة بواسطة وزارة الصحة.


كيفية إدارة عملية التنقية والتطهير بإستخدام الكيماويات دون إهدار لهذه المواد.


توضيح الأدوار والعلاقات بين مجموعات العمل.


وفي نهاية الدورة أثني المتدربون علي مستوي الدورة وما تم تقديمه من معلومات في مجال تنقية مياه الشرب والتي من شأنها أن تساهم في تحسين مستوي أداء العاملين والتغلب علي المشكلات التي تواجههم خلال عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مياه المنيا: إجراء اختبارات التوظيف أونلاين

رئيس مياه المنيا: إجراء اختبارات التوظيف أونلاين

لرفع كفاءة القطاع.. ختام البرنامج التدريبي الإلكتروني في الصيانة الكهربائية للعاملين بشركات المياه

محافظ الشرقية ورئيس شركة مياه الشرب يحتفلان بنجاح منصة التدريب الإلكتروني

ترشيحاتنا

المساعد السابق لزعيم كوريا الجنوبية: كيم يونج أون يرقد في غيبوبة منذ فترة

إخلاء سبيل راكب أجنبي بكفالة في اتهامه بتهريب أجهزة تجسس عبر مطار برج العرب

أمر يحدث للإنسان إذا عفا عن من ظلمه

تداعيات القمة 120 .. خالد الغندور يهاجم مخرج لقاء القمة بسبب النشيد الوطني

هذه أسباب تراجع أسعار الدواجن في مصر.. تعرف عليها

بعد موجة الانخفاض.. استشاري مناعة: مصر نجحت في السيطرة على كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة.. تكشف مدة بقاء كورونا في اللحوم والأسماك المجمدة

بفستان جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

فوائد البطيخ .. كنز الصيف الصحي