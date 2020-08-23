محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والمكفوفين.. شاهد

كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، 33 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية و أوائل مدرسة " النور للمكفوفين" من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن التعليم قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، .





مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لتطور التعليم في جميع مراحله لبناء الإنسان للمشاركة في إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن، مقدمًا كل الدعم للطلاب للوصول بالتعليم داخل المحافظة إلى مستوى عالمي يساعد في التقدم والرقى، كونهم تفوقوا في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم بأسره وهى جائحة فيروس كورونا، وهذه الجائحة لم تكن شبحًا أو عائقًا أمام الطلاب لتحقيق مراكز متفوقة.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، الشيخ أشرف النجار مدير عام الإدارة المركزية للأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية، وأسر المكرمين.

قال اللواء جمال نورالدين ، إن المتفوقين بذلوا جهدا كبيرا حتى وصلوا إلى مرحلة متقدمة وتفوقوا وأصبحوا من أوائل الثانوية العامة، مؤكدًا أن الثروة البشرية هي أعظم كنز في الآمم ومن ثم يجب الاهتمام بالطلاب، من خلال الالتزام بحق كل طالب في خدمة تعليمية متكافئة، والسعي إلى اكتشاف الموهوبين تعليميًا وثقافيًا وعلميًا ومساعدتهم، مشيدًا بالقائمين على العملية التعليمية.





وقدم نورالدين، شهادات تقديرية للطلبة المتفوقين لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق ولكى يكونوا قدوة حسنة ونماذج مشرفة لأقرانهم من الطلبة والطالبات بالمحافظة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية، وتحقيق طموحاتهم في خدمة وطنهم ومحافظتهم في كافة المجالات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.





وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات، وأكد لهم أنهم نماذج مشرفة أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الآول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم نحو التفوق، مقدمًا الشكر للقائمين على العملية التعليمية.





يذكر أن الطلاب المكرمين من أوائل الثانوية العامة " الشعبة علمي علوم " الطالب حسام حمدي عبد الفضيل المركز الأول مدرسة على عبدالشكور، الطالب عاطف معتمد محمد المركز الآول مكرر قلين، الطالبة إسراء تيتو إبراهيم المركز الآول مكرر مدرسة الشهيد هشام بركات، الطالب احمد عماد احمد المركز الآول مكرر مدرسة مصطفى سمير بدوى للغات، أوائل المكرمين "الشعبة علمي رياضة" الطالب علاء هشام محمود المركز الآول مدرسة الشهيد مصطفى هلال، الطالبة شروق عبدالرؤوف احمد المركز الثاني مدرسة مصطفى سمير بدوى للغات، الطالب شريف شعبان خليفة المركز الثانى مكرر مدرسة محلة أبوعلى، الطالب احمد لطفى مؤنس المركز الثانى مكرر مدرسة على عبدالشكور للغات، الطالب احمد محمد أشرف المركز الثانى مكرر مدرسة على عبدالشكور، أوائل المكرمين من "الشعبة الأدبية " الطالب عادل مصطفى سعيد المركز الأول مدرسة فوة الثانوية المشتركة، الطالبة منة الله صلاح الدين المركز الثانى مدرسة دسوق الثانوية بنات، الطالبة منال منتصر احمد المركز الثانى مكرر مدرسة مطوبس الثانوية بنات، الطالبة مريم محمد سعيد المركز الثالث مدرسة فوة الثانويه المشتركة، الطالبة ندى عادل محمد فتح الله المركز الرابع مدرسة دوق الثانوية بنات، وأوائل الثانويه العامة لمدرسة النور للمكفوفين الطالبة دنيا مختار محمد المركز الأول مدرسة النور للمكفوفين، بلإضافة إلى المكرمين من الثانوية العامة الازهرية " الشعبة العلمية " الطالبة نهال ناصر سعدالدين المركز الرابع على مستوى الجمهورية الأول على المحافظة معهد فتيات المندورة، ايمان ابوزيد الرفاعى المركز التاسع على مستوى الجمهورية والمركز الثانى بالمحافظة معهد فتيات مصطفى طلخان، الطالبة تقى سعد عبدالعزيز المركز التاسع على مستوى الجمهورية المركز الثانى مكرر بالمحافظة معهد فتيات منشأة عباس، الطالبة رحمة محمد السيد المركز التاسع على مستوى الجمهورية المركز الثانى مكرربالمحافظة معهد فتيات محلة أبوعلى، الطالب احمد رياض محمود المركز الخامس معهد الشمارقة الازهرى، الطالبة أسماء محمود كلبوشٍ المركز الخامس مكرر معهد فتيات مصطفى طلخان، الطالبة الاء أشرف الجندى المركز الخامس مكرر معهد فتيات مصطفى طلخان، الطالبة اية جمال عبدالله المركز الخامس معهد فتيات السالمية الازهرى، الطالبة دعاء سعد على المركز الخامس مكرر معهد فتيات البياض الازهرى.





كذا أوائل الثانوية الازهرية " "الشعبة الأدبية " الطالبة رشا إبراهيم خليل المركز الأول معهد فتيات النوايجه، الطالبة هدية محمد سعدون المركز الثانى معهدفتيات دسوق الازهرى، الطالبة سحر إبراهيم فتحى الطويلة المركز الثالث معهد فتيات محمد رجب، الطالبة أسماء محمد الزفيلى المرز الرابع معهد فتيات فوه الازهرى، الطالبة رانيا على صقر المركز الخامس معهد فتيات ابوزيادة الازهرى، الطالبة سارة أبوالنجا الخضيرى المركز الخامس مكرر معهد فتيات فوه الازهرى، الطالب محمد محمود غنيم المركز الثالث للمكفوفين على مستوى الجمهورية الأول على المحافظة معهد فتيات الحامول الازهرى، الطالبة منى صلاح القزاز المركز الثانى للكفوفين معهد فتيات الحامول الازهرى، الطالب احمد إبراهيم الشهوى المركز الثالث للمكفوفين معهد صندلا الازهرى.