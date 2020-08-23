الجندى: تأمين pcr كورونا بعلامات مائية وأكواد لمنع تزيفها.. والأسعار 1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب

قالت الدكتورة نانسى الجندى مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه لن يتم اعتماد تحاليل الـ"pcr" الخاصة بفيروس كورونا الناتجة من المعامل الخاصة، واضافت ان المعامل المركزية خصصت أكثر من 20 معملا مجهزا بأحدث التقنيات لاستغلالهم في إصدار شهادات تحليل pcr للكشف عن كورونا للمسافرين للخارج،

وأكدت أن نتيجة المسحة تظهر خلال 24 ساعة فقط والأولوية للمسافرين سريعا، والتى تستوجب مواعيد تذاكر الطيران الخاصة بهم إجراء المسحة بشكل عاجل.

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وأفادت الجندي، أنه يتم إصدار ما يقرب من 2000 شهادة للمسافرين يوميا، مضيفة ان شهادة تحليل pcr التي تستخرج من المعامل تم تأمينها لمنع تزييفها، ويتم وضع علامة مائية عليها وتم تزويدها بأكواد رقمية استدلالا على سلامتها ورسمتها وصلاحيتها.





وأوضحت الجندي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا يجرى بالمجان للمواطنين خاصة الحالات المتوسطة والحرجة بينما الحالات البسيطة يتم التعامل معها من خلال تحاليل الدم والاشعات المختلفة للكشف والتأكد من الإصابة، مضيفة أن النتائج تعلن بشكل سريع وترسل للمستشفيات للابلاغ عنها .





واضافت، ان المعامل المركزية معتمدة وجميع الأجهزة التى يتم العمل بها معتمدة ونتائجها دقيقة للغاية وجميع العمليات مميكنة ولا تتدخل فيها اليد البشرية، وهو ما يرفع نسب التأمين.

وأشارت مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم استحداث تحاليل التعرف على الأجسام المضادة في الدم للكشف عن الكورونا وتتمثل هذه التحاليل في iGG وiGM وتم توفيرها للمواطنين وبأسعار بسيطة وحاليا متوفره لاجرائها.

وأوضحت الجندي، انه تم رفع سعر تحليل الـ pcr للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب، ، مضيفة أن تكلفة التحليل أكبر من التسعيرة.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة نتيجة تحليل الـ pcr من علي موقع المعامل المركزية لحين استلام النتائج بشهادات ورقية من فروع المعامل الإقليمية.