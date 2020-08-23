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مرأة

ملابس جريئة.. شاهد| شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة الشابة فرح الزاهد، وشقيقة للفنانة هنا الزاهد،صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

ظهرت فرح الزاهد بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية شميز بالأبيض قصير فوق الركبة و مكشوف الصدر. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

وتركت شعرها منسدلا على كتفها على طريقة الويفي المموج وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة. 
ملابس جريئة.. شاهد| شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة
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