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رئيس لجنة مواجهة كورونا: عقار ريمديسفير أثبت نجاحا بنسبة تجاوزت 80%.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:31 م
عقار ريمديسفير
عقار ريمديسفير
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حمزة شعيب
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الأمل الذي نعول عليه حاليًا بشأن فيروس كورونا، الوصول لصفر وفيات

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عقار ريمديسفير موجود في البروتوكول المصري، ومحدد متى يتم استخدامه وموانعه، وأثبت نجاحه بنسب تجاوزت 80% في الحالات الشديدة الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي، وقلل من مدة البقاء على أجهزة التنفس 4 أيام.

وأكد أن ريمديسفير قلل أعداد الوفيات جراء فيروس كروونا، مؤكدا أن هذا الدواء لا يتم تناوله إلا في المستشفى، تحت إشراف طبي كامل، وغير موجود في الصيدليات.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن مصر الدولة الوحيدة عالميًا التي أجرت انتخايات وامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن نسب الإشغال في المستشفيات تبلغ 10 % وهناك جاهزية لاستقبال أي حالات مصابة.
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