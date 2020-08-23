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رياضة

75 دقيقة.. بايرن ميونخ يحافظ على هدف التقدم أمام باريس سان جيرمان ويقترب من لقب دوري الأبطال

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 75 دقيقة من أحدث المباراة التي تجمع فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

الربع ساعة الأولى من المباراة شهدت استحواذًا تامًا لـ لاعبي بايرن ميونخ على الكرة، من دون وجود أي فرص خطيرة للتسجيل من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة السادسة سدد الإسباني ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ كرة من مسافة بعيدة لكنها كانت بعيدة عن مرمى باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة التاسعة أبعد دفاع بايرن ميونخ الضربة الحرة المباشرة التي نفذها نيمار من على حدود منطقة جزائهم.

نيمار تلقى تمريرة رائعة من الجانب الأيسر انفرد بها بنوير حارس مرمى بايرن ميونخ، لكن الأخير تألق وتصدى لتصديدته في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21، استلم ليفاندوفسكي كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر,

وفي الدقيقة 25، تم تغيير بواتينج مدافع البايرن لإصابته والدفع بـ زوله بدلًا منه.

وفي الدقيقة 28، هيئت الكرة للإسباني هيريرا لاعب البي إس جي على حدود منطقة جزاء البايرن، ليسددها بقوة لكنها جاورت القائم الأيسر لمرمى نوير.

وفي الدقيقة 31، أرسل توماس مولر كرة عرضية من الجانب الأيمن على رأس ليفاندوفسكي الذي صوبها نحو مرمى نافاس حارس البي إس جي، لكن الأخير تصدى لها ببراعة.

تبادل بعد ذلك الفريقان السيطرة دون وجود فرص خطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، حدثت مشادات على أرض الملعب بين لاعبي الفريقينفي الدقيقة 51، بعد تدخل جنابري لاعب بايرن ميونخ على نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ليقوم بارديس لاعب الفريق الفرنسي بالالتحام مع جنابري، ليتحصل اللاعبين على بطاقتين صفراوتين في المباراة القائمة بين الفريقين.

وتحصل زوله مدافع البايرن على البطاقة الصفراء بعد تدخله عل دي ماريا في الدقيقة 56، في ربع ساعة شهدت حذرًا من الفريقين.

وفي الدقيقة 59، سجل كومان الهدف الأول لبايرن ميونخ برأسية رائعة بعد تلقيه كرة عرضية من زميله كيميتش في اليمين.

حاول لاعبو باريس سان جيرمان تعديل النتيجة وكانت أخطر الفرص عن طريق ماركينيوس، الذي كان أمام نوير تمامًا لكن الحارس الألماني تألق وتصدى لتسديدته الصعبة في الدقيقة 70.

وانطلقت المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
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