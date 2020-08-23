بـ كاش مايوه.. أميرة نايف بإطلالة صيفية أنيقة

يذكر أن آخر أعمال أميرة نايف مسلسل "شقة فيصل"، الذي عُرض في ماراثون دراما رمضان الماضي بعد مشاركتها في مسلسل "سلسال الدم".





وتنتظر أميرة نايف عرض "مسلسل "السر" الذي شاركت فيه مؤخرا وهو من بطولة حسين فهمي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر ومايا نصري، ومن إخراج محمد حمدي.

