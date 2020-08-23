AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ كاش مايوه.. أميرة نايف بإطلالة صيفية أنيقة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:59 م
أميرة نايف
أميرة نايف
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة أميرة نايف جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام". 


وظهرت الفنانة أميرة نايف بإطلالة جذابة أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى البحر، مرتدية كاش مايوه أنيقا.


يذكر أن آخر أعمال أميرة نايف مسلسل "شقة فيصل"، الذي عُرض في ماراثون دراما رمضان الماضي بعد مشاركتها في مسلسل "سلسال الدم".


وتنتظر أميرة نايف عرض "مسلسل "السر" الذي شاركت فيه مؤخرا وهو من بطولة حسين فهمي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر ومايا نصري، ومن إخراج محمد حمدي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بكاش مايو.. شيري عادل تشارك جمهوها لحظة استمتاعها بالأجواء الصيفية

بـ شعر أحمر.. شاهد سلاف فواخرجي في أحدث ظهور

بـ شعر أحمر وطرحة.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها

ملابس صيفية.. سلاف فواخرجي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بـ كاش مايوه .. كارول سماحة بإطلالة صيفية أنيقة

ترشيحاتنا

هل هو رمضان صبحي؟.. خالد الغندور يعلن صفقة جديدة وقوية لنادي الزمالك

هاني شاكر عن واقعة السلام الجمهوري: ما حدث من مخرج القمة مهزلة

هالة صدقي: لن أتنازل عن حقي بعد تشهير زوجى بسمعتي

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

أخبار الرياضة.. 4 قرارات من الأهلي بعد الهزيمة أمام الزمالك.. مروان محسن يطلب الرحيل.. وفايلر في قفص الاتهام

في ذكرى ميلاده.. تعرف على مصير سيارة عزت أبوعوف المرسيدس الشهيرة.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة