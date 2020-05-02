اللهم إنى استودعك مصر فاحفظها.. أميرة نايف تنعى شهداء الوطن

نشرت الفنانة أميرة نايف عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة، تنعى من خلالها شهداء الوطن في سيناء.





وكتبت أميرة نايف:" ‏"اللهم انى استودعك مصر فاحفظها يا من لا تضيع ودائعه، اللهم آمين".





وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت، الخميس، في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكدت، القوات المسلحة إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.





يذكر أن آخر أعمال أميرة نايف مسلسل "شقة فيصل"، الذي عُرض في ماراثون دراما رمضان الماضي بعد مشاركتها في مسلسل "سلسال الدم".





وتنتظر "أميرة نايف عرض " مسلسل "السر" الذي شاركت فيه مؤخرا وهو من بطولة حسين فهمي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر ومايا نصري، ومن إخراج محمد حمدي.











