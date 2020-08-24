تفاصيل الجلسة الختامية لـ استوديو التصميم الدولي بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس نواب رئيس الجامعة الجلسة الختامية لاستديو التصميم الدولي و الذي يضم كل من جامعة عين شمس من مصر و جامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية و جامعة هواجنج للزراعة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباحدث تقنيات الفيديو كونفرنس وبحضور كل من معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

والبحث العلمى والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات وعدد من الاساتذة و الطلاب من الجامعات الثلاث.





ورحب محمود المتيني بمعالي الوزير والسادة الضيوف واعرب عن فخره بأبنائه الطلاب الذين قدموا مشروع هذا العام و الذي يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية وكيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة، لافتا إلى أن طلاب هندسة عين شمس قدموا تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري، ويمكن اعتبارها مبادئ جديدة تصلح لتصميم المدن في المستقبل.





وأشاد ا. د. خالد عبد الغفار باستديو التصميم الدولي الذي يعد نتاج إتفاقية ثلاثية الاولي من نوعها بين الجامعات الثلاث قادتها جامعة عين شمس حيث يعتبر الاستديو طفرة في مجال التعليم العالي وذلك لانه يعتمد علي مفاهيم متعددة للتعليم تشمل التبادل الطلابي و التعليم الألكتروني و التعليم الهجين و هو ما يعد خطوة مبكرة لما يقوم به العالم حاليا كتداعيات لظهور فيروس كورونا المستجد والتحول رقمي. وذكر سيادته دور وزارة التعليم العالي في دعم مفهوم التعليم الجديد و التحول الرقمي بإعتباره مستقبل التعليم عبر العالم.





وصرح الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات أن إستوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس يعد من ثمار التعاون الدولي المشترك الذى استمر لاكثر من ثلاثة عشر عاما بذل فيه أساتذة العمارة المصريين بجامعة عين شمس جهدا كبيرا في دعم رؤية التعليم الدولي وعلى رأسهم الدكتور ياسر منصور رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق واحد اهم المحكمين الدوليين في مجال العمارة و الذي تولي ادارة الجلسة التقنية للاستديو اليوم و قد قام إستوديو التصميم الدولي بعدد من الانجازات خلال الأعوام الماضية، من خلال مشاركة الطلاب في العديد من المشروعات الدولية والتي يعد من اهمها تطوير مدينة الاقصر وتطوير نزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وتم تكريم طلابه في معرض الاهرام العقاري في 2016.





وتحدث الدكتور جاو شي رئيس جامعة هوازنج للزراعة عن اعتزازه بتجربة استديو التصميم الدولي التي اثرت الطلاب و شكلت مفاهيم جديدة في وجدانهم من خلال مشاركتهم لاقرانهم من الدول الاخري. كما اعرب الدكتور روبرت جونز رئيس جامعة كليمسون عن سعادته البالغة بمشاركة جامعته باستديو التصميم الدولي و اوضح ان تلك التجربة تعد تجربة رائدة في مجال التعليم.





وأشارت ا. د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب و مدير العلاقات الدولية بالجامعة إلى الدعم الكامل المقدم من الحكومة المصرية وادارة جامعة عين شمس لإنجاح مسيرة الاستديو علي مدي عدة سنوات ، حيث تقدم الجامعة الدعم النقدي واللوجستي للطلاب والاساتذة من اجل تمثيلهم المشرف في الولايات المتحدة الأمريكية، كما استضاف اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق الطلاب الدوليين تحت رعاية المحافظة في استقبال يضع مصر في موقعها الدولي الصحيح.





وأشار الدكتور مصطفي رفعت مدير البرامج البينية الدولية بهندسة عين شمس الى حرص الجامعة علي تقديم كل اعمال الدعم المالي و اللوجستي و التكنولوجي لدعم استمرار عمل الإستديو علي الرغم من الصعوبات التي واجهتها العملية التعليمية نظرا لظهور فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور أيمن فريد حمزة مدير إستوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن استوديو التصميم الدولى يشارك فيه طلاب كلية الهندسة بالجامعات الثلاث فى حل وتطوير اى مشاكل داخل بلدانهم شريطة أن تكون مشاريع قومية ، مشيرا ان اخر مشروعات لإستوديو التصميم الدولي كانت بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة شارلستون وبدعم من الحكومة الامريكية ممثلة في بلدية المدينة لدراسة إمكانية حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة من خلال التصميم المعماري و الحضري و الميكانيكي، و شارك في المشروع العديد من الأساتذة من التخصصات الهندسية المختلفة لدعم الطلاب والذي نوقش في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2019.





من جانبه قال الدكتور أحمد خالد منسق الأستديو أن أستوديو التصميم الدولي يتميز بإتاحة الفرصة لشباب الهيئة المعاونة للمشاركة في فرص التعليم الدولي وشارك في ذلك كثير من اعضاء الهيئة المعاونة علي راسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندي طارق والمهندس مؤمن ناصر وذلك تحت اشراف الاستاذ الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس والذى يحرص علي توفير تلك الفرص لشباب الهيئة المعاونة بالجامعة باعتبارهم نواة المستقبل للجامعة.



