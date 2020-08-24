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أخبار العالم

عقب إعلان ترامب.. الغذاء والدواء توافق على استخدام البلازما لعلاج كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على ترخيص استخدام البلازما في علاج الحالات الطارئة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة. 

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض، قال عنه في وقت سابق من مساء اليوم إنه سيعلن فيه أخبارا هامة بشأن علاج فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال المؤتمر إن هيئة الأغذية والأدوية الفيدرالية وافقت على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج المصابين بالفيروس.

وأضاف:"هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت في حالات الطوارئ استخدام بلازما متعافين لعلاج مرضى فيروس كورونا".

وأكد ترامب أنه سيتم الإعلان قريبا عن لقاح ضد فيروس كورونا، والذي سيكون على الأرجح لقاح شركة مودرنا الأمريكية.

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