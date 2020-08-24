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توك شو

لسنا أقل من الدول المتقدمة.. قريطم يوضح أهداف منظومة النقل الذكي والملصق الإلكتروني.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:38 ص
الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني
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قسم التوك شو
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الملصق الالكترونى هو شريحة الكترونية توضح هوية المركبة مخزن بها معلومات كإسم صاحبها ورقم هاتفه ولون المركبة ورقمها والمزيد من المعلومات حول تلك المركبة .

وأضاف قريطم، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامى سيد على المذاع على قناة "الحدث"، أن مصر ليست أقل من الدول المتقدمة دتكنولوجيًا، لذلك اقدمت وزارة الداخلة فى عمل تلك الملصقات الالكترونية التى تخدم المرور فى تحديد عدد المركبات فى منطقة معينة والكثافة المرورية.

وأكد على أهمية تلك الملصقات الالكترونية فى مساعدة الشرطة ما إذا تم سرقة المركبة بحيث يتم الابلاغ عنها والتعرف عليها فى أى كمين من خلال النظام الموضوع على أجهزة الحاسب لدى الضباط، موضحًا أن تلك الملصقات ضمن منظومة النقل الزكى التى تحدث عنها رئيس الجمهورية ضمن المنظومات العلمية الحديثة المقبلة عليها مصر.

وأشار الى أن وزارة الداخلية تقوم بالترتيب لهذه الملصقات الالكترونية منذ عاميين مضوا ، موضحًا انها أعطت مهلة ثلاث شهور منذ شهر يوليو السابق وحتى شهر أكتوبر القادم مع وجود جميع التيسيرات وفرق خاصة لتسليم الملصق وتركيبه .
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