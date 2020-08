عقب الاحتجاجات ضده.. رئيس بيلاروسيا يظهر ببندقية آلية.. فيديو

ظهر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وهو يحمل بندقية آلية في يده أثناء وصوله إلى القصر الرئاسي، على متن طائرته الخاصة.

ووجه رئيس بيلاروسيا التحية إلى القوات المتواجدة في محيط القصر الرئاسي في مينسك، وهو يمسك بين يديه بندقية آلية.

وكانت لقطات جمعت رئيس بيلاروسيا ونجله على متن الطائرة، وهو مسلح بشكل كامل، ويرتدي ملابس التسليح، أثناء تفقده القوات من الطائرة.

وأمر الرئيس لوكاشينكو، الجيش بالرد على أي انتهاك لحدود الدولة دون سابق إنذار، خلال زيارته إلى موقع التجارب العسكرية في منطقة غرودنو غربي البلاد.

ومن المقرر أن يقوم الجيش البيلاروسي بإجراء مناورات تكتيكية واسعة النطاق في 28-31 أغسطس.

After flying over the crowd for an hours# #Lukashenko in a bulletproof vest and holding a rifle came back to the Palace of Independence. Columns of specialised equipment and military is gathering by the Palace to protect one man against the people of #Belarus. pic.twitter.com/ZzbCC7vm0q