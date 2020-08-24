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أخبار العالم

عقب الاحتجاجات ضده.. رئيس بيلاروسيا يظهر ببندقية آلية.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ظهر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وهو يحمل بندقية آلية في يده أثناء وصوله إلى القصر الرئاسي، على متن طائرته الخاصة. 

ووجه رئيس بيلاروسيا التحية إلى القوات المتواجدة في محيط القصر الرئاسي في مينسك، وهو يمسك بين يديه بندقية آلية. 

وكانت لقطات جمعت رئيس بيلاروسيا ونجله على متن الطائرة، وهو مسلح بشكل كامل، ويرتدي ملابس التسليح، أثناء تفقده القوات من الطائرة. 

وأمر الرئيس لوكاشينكو،  الجيش بالرد على أي انتهاك لحدود الدولة دون سابق إنذار، خلال زيارته إلى موقع التجارب العسكرية في منطقة غرودنو غربي البلاد. 

ومن المقرر أن يقوم الجيش البيلاروسي بإجراء مناورات تكتيكية واسعة النطاق في 28-31 أغسطس.

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