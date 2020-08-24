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منوعات

بـ قفطان أزرق.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها فى إطلالة ساحرة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:35 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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محمد بدران
نشرت الفنانة وإلاعلامية ياسمين الخطيب صورًا جديدة لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت ياسمين الخطيب قلوب متابعيها بإطلالة جذابة حيث ترتدي قفطان أزرق مُطرز باللون الذهبي؛ وهو ما جعل إطلالتها مميزة.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب فى الماكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من الآيشادو والماسكارا السوداء التى تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب تسريحة لشعرها الذهبي الفاتح بطريقة انسيابية ناعمة التى تتناسب مع ظهورها.

قدمت ياسمين الخطيب مؤخرًا مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها مؤخرًا.

يذكر أن ياسمين الخطيب تشارك كممثلة لأول مرة في فيلم "طلعت حرب 2"، الذي انتهى تصويره مؤخرا ومن المنتظر عرضه قريبا، وهو من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.



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