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أخبار العالم

عقب انفجار خط الغاز.. وزير الكهرباء السوري يعلن عودة التيار تدريجيا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن وزير الكهرباء السوري، اليوم الإثنين، عودة التيار الكهربائي تدريجيا في غالبية المحافظات السورية. 

فيما قال وزير النفط والثروة المعدنية إنه منذ اللحظات الأولى للانفجار توجهت السلطات المختصة إلى مكان الانفجار، حيث تم عزل منطقة العطل، وإيصال التغذية تدريجيا. 

وصرح وزير الكهرباء السوري أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى وسط العاصمة دمشق وريفها، وعدد من المناطق في حمص وحماة والساحل السوري. 

وأضاف: "الاولوية الآن هي ايصال التيار الكهربائي الى المنشآت الحيوية من مشافي و مضخات المياه،  سيتم اعادة التيارالكهربائي الى كافة المناطق بشكل تدريجي و فور انتهاء ورشات وزارة النفط من اصلاح خط الغاز". 

وتعرضت العاصمة السورية دمشق، لهزة عنيفة الليلة، وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء في غالبية أنحاء البلاد. 

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" قال وزير النفط السوري إن الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مرجحا أن يكون عمل إرهابي. 
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