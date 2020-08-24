هاشم كريم: الحزب الجمهوري به عدد كبير مؤيد لـ ترامب

قال هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري بواشنطن، إن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري ينطلق اليوم الاثنين لترشيح ترامب وبنس لخوض انتخابات الرئاسة.
وأضاف عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري بواشنطن، خلال مداخلة على قناة "دي إم سي"، أن هناك بعض التصريحات التى يصرح بها ترامب غير مدروسة، وهناك بعض الأشياء تهدد ترامب منها المشكلات العنصرية.
ولفت إلى أن الحزب الجمهوري به عدد كبير مؤيد لـ ترامب، و خلال الفترة المقبلة سيظهر كل شيء.
وقد أعلنت كيليان كونواي، كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستغادر منصبها نهاية الشهر الجاري.