الصين تعلن دعم TikTok لـ مقاضاة ترامب





وقال تشاو في مؤتمر صحفي في بكين، اليوم: "تواصل الصين دعم الشركات ذات الصلة للحصول على أسلحة قانونية للدفاع عن مصالحها المشروعة وستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن الحقوق القانونية للشركات الصينية".





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ويوم الأحد، أعلنت شركة بايتدانس، الشركة الأم لـ تيك توك، أنها رفعت دعوى قضائية ضد البيت الأبيض بسبب الأمر التنفيذي الذي يحظر المعاملات بين التطبيق والشركة التي تتخذ من بكين مقرًا لها.





وتجري الشركة الأم حاليا محادثات مع مايكروسوفت و اوراكل بشأن احتمال بيع تيك توك، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، بعد ان برزت مايكروسوفت كمزايد رئيسي على تيك توك بينما عقد تويتر أيضًا محادثات مع بايتدانس.





وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة صوفان في تقرير إن تيك توك يهدد الخصوصية الشخصية من خلال جمع بيانات مثل موقع المستخدم وقوائم الاتصال بالهاتف، ولكن يمكن قول ذلك أيضًا عن التطبيقات الموجودة في الولايات المتحدة مثل تويتر وفيسبوك.