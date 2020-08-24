الصين تعلن دعم TikTok لـ مقاضاة ترامب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، يوم الاثنين، عن أن بكين تدعم استخدام الشركات الصينية للأسلحة القانونية للدفاع عن الحقوق القانونية، في سياق مقاضاة شركة التواصل الاجتماعي تيك توك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب أمر تنفيذي مقيد.
وقال تشاو في مؤتمر صحفي في بكين، اليوم: "تواصل الصين دعم الشركات ذات الصلة للحصول على أسلحة قانونية للدفاع عن مصالحها المشروعة وستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن الحقوق القانونية للشركات الصينية".
ويوم الأحد، أعلنت شركة بايتدانس، الشركة الأم لـ تيك توك، أنها رفعت دعوى قضائية ضد البيت الأبيض بسبب الأمر التنفيذي الذي يحظر المعاملات بين التطبيق والشركة التي تتخذ من بكين مقرًا لها.
وتجري الشركة الأم حاليا محادثات مع مايكروسوفت و اوراكل بشأن احتمال بيع تيك توك، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، بعد ان برزت مايكروسوفت كمزايد رئيسي على تيك توك بينما عقد تويتر أيضًا محادثات مع بايتدانس.
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة صوفان في تقرير إن تيك توك يهدد الخصوصية الشخصية من خلال جمع بيانات مثل موقع المستخدم وقوائم الاتصال بالهاتف، ولكن يمكن قول ذلك أيضًا عن التطبيقات الموجودة في الولايات المتحدة مثل تويتر وفيسبوك.