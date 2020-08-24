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أخبار العالم

ترامب: الصين اشترت بايدن.. وفي هذه الحالة سأقطع العلاقات مع بكين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في حوار مع فضائية فوكس نيوز الأمريكية من فوز المرشح جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معللا الأمر بأنه سيجعل الولايات المتحدة ملكا للصين. 

وقال ترامب: "لم يسرقنا بلد في العالم مثل الصين، نخسر المليارات، مئات المليارات من الدولارات. لا نحصل على شيء من الصين. نعم ، نحصل على بعض السلع التي يمكن أن ننتجها بأنفسنا .... لكن لا نحصل على شيء. كل ما نقوم به هو خسارة المال". 

ووقع ترامب اتفاقية تجارية تاريخية مع الصين في يناير الماضي، مما خفف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم وسط حرب تجارية بعد اتهامات بأن الصين تتلاعب بعملتها على مدى عقود وسرقة أسرار التجارة الأمريكية.

وحول إحتمالية قطع العلاقات مع الصين قال ترامب: "إذا لم يعاملونا بشكل جيد، سأفعل ذلك بالتأكيد". 

وفي إشارة إلى تحذيرات مسؤولي المخابرات الأمريكية من خطة بكين للتدخل في الانتخابات المقبلة إلى جانب بايدن، قال ترامب "إنهم يمتلكونه ويريدون مني أن أخسر بشدة".

وقال ترامب: "الصين تمتلك جو بايدن. حصل ابنه على مليار ونصف المليار دولار. ابنه بلا خبرة، ولا قوة عقلية، ولا شيء، ولم يفعل ذلك أبدًا ، لقد حصل على مئات الآلاف من الدولارات من أوكرانيا، ثم حصل مع الصين على مليار ونصف المليار دولار كرسوم". 






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