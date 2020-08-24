يعيشون في مخيمات للاجئين داخل وطنهم .. آلاف الإثيوبيين في انتظار الهجرة إلى إسرائيل

يعيش الآن عدة آلاف من الإثيوبيين في مخيمات للاجئين في العاصمة أديس أبابا، في انتظار الهجرة إلى إسرائيل.





بعضهم كان هناك منذ سنوات عديدة، منذ بداية العقد الماضي، وكلهم ينتظرون أن تنفذ حكومة إسرائيل قراراتها بالسماح لأي شخص يثبت أن لديه أقارب في إسرائيل بالهجرة إلى البلاد.





ومع ذلك، حتى بين الإسرائيليين الإثيوبيين، هناك خلاف حول جلب الباقين من الإثيوبيين؛ لأن معظمهم ليسوا يهودًا (وفقًا للقانون الديني اليهودي)، بل أقارب أو ذرية لأشخاص تحولوا عن اليهودية في الماضي.









وفي العقود الأخيرة، هاجر نحو 40 ألف إثيوبي إلى إسرائيل، ومعظمهم حافظوا على يهوديتهم ويطلق عليهم اسم بيتا إسرائيل، والآخرون - الفلاشا - هم أولئك الذين اعتنقوا المسيحية أو تزوجوا مسيحيين، في الغالب بسبب الاضطهاد والضغط.





وبعبارة أخرى ، يبدو أن البعض تحولوا عن دياناتهم تحت الإكراه.





وفي بعض الحالات ، هاجرت عائلات إلى إسرائيل، وعلى مر السنين طالب أولئك الذين قدموا إلى إسرائيل بلم شملهم مع أفراد عائلاتهم.





وفي العقود الماضية، تم اتخاذ العديد من القرارات الحكومية لإنهاء العلاقات من الدرجة الأولى، ولكن تم تنفيذ القرارات جزئيًا فقط، من بين أسباب أخرى لأنه في كل مرة بدا أن معظم الأقارب قد هاجروا، ووصل المزيد من الأقارب الإثيوبيين إلى مخيمات اللاجئين.





واليوم، وفقًا للتقديرات، يعيش 8000 شخص في المخيمات.





وفي 19 أغسطس، قدمت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا، وهي نفسها مهاجرة من إثيوبيا، مشروع خطة للسماح لجميع المنتظرين هناك بالهجرة إلى إسرائيل في غضون ثلاث سنوات.





وفي نقاش في لجنة الاستيعاب في الكنيست، قالت إن "جميع الأطراف المسؤولة توصلت إلى استنتاج وتفهم أن هذا المأزق المؤلم يجب أن ينتهي".





واقترحت أن يهاجر 8000 شخص ينتظرون من إثيوبيا بحلول نهاية عام 2022، ويجب إحضار 4500 منهم إلى إسرائيل بحلول نهاية عام 2020.





كما اقترحت إغلاق المخيمات في غضون ثلاث سنوات.



